SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESTACA AVANCE DE LA HOJA DE RUTA INNOVA TP EN MAGALLANES CON CREACIÓN DE HUB DE INNOVACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana Calderón, informó sobre el avance de la Hoja de Ruta Innova TP en Magallanes, que contempla la creación del Hub de Innovación Técnico-Profesional en la región.

Durante la conversación, Orellana destacó la relevancia de este hito, señalando que “este esfuerzo que estamos realizando como país es inédito. Nuestro objetivo estratégico es conectar la formación técnica con las nuevas industrias”.

El anuncio se enmarca en la participación del Ministerio de Educación en el Pacto Magallanes, un acuerdo de colaboración público-privada que busca definir estrategias para la implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en la región. En ese contexto, se firmó un convenio entre Instituciones de Educación Superior Técnico-Profesional y el gremio H2V, con el compromiso de avanzar en tres líneas iniciales de trabajo:











Reskilling Laboral









Formación de Formadores









Formación Práctica







El Hub Innova TP Magallanes se consolidará como un espacio de referencia para el sistema técnico-profesional, impulsando la creación, el trabajo colaborativo entre instituciones y la innovación en la región.





