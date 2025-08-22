Punta Arenas,
22 de agosto de 2025

PUERTO NATALES FORTALECE SU IDENTIDAD CULINARIA CON MENTORÍA EN DESPOSTE Y CHARCUTERÍA DEL SALMÓN

​Con este tipo de acciones, Puerto Natales continúa consolidando su identidad culinaria y proyectándose con fuerza en la escena gastronómica nacional e internacional.

mentoria

​En el marco del programa “Sabores Natalinos”, la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE), con el respaldo de AquaChile, dio inicio a la Mentoría en Desposte y Charcutería del Salmón, una innovadora instancia formativa que reafirma el compromiso de Puerto Natales con la excelencia gastronómica y su proyección como destino culinario del sur austral de Chile.

 
Durante tres jornadas, cocineros y profesionales del rubro gastronómico profundizarán en técnicas de desposte, curado y charcutería aplicadas a productos del mar austral, guiados por el chef Felipe Fajardo Campos, académico de INACAP Santiago. La experiencia culminará con el Torneo de Gastronomía Austral, que pondrá a prueba la creatividad, el trabajo en equipo y el dominio técnico de los participantes en torno al salmón patagónico.

 
Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE), señaló:

 
“Esta mentoría es parte de una hoja de ruta que venimos construyendo para fortalecer la identidad culinaria de Puerto Natales y proyectarnos como un destino gastronómico reconocido. Apostamos por la formación, la innovación y el trabajo colaborativo con actores públicos y privados, porque creemos que el desarrollo turístico debe ir de la mano con el talento local y el valor de nuestros productos. Esta es una señal clara de que la gastronomía natalina tiene mucho que ofrecer al mundo”.

 
Este esfuerzo se enmarca en una estrategia de largo plazo que busca posicionar a Puerto Natales como capital gastronómica del sur de Chile, destacando su cocina con identidad, la trazabilidad de sus productos y una oferta turística auténtica y diferenciada. La mentoría cuenta con el respaldo de reconocidas empresas turísticas locales como Hotel Costa Australis, Tour Express, Agua Azul del Paine, Berrberis Patagonia, Restaurante Mesita Grande, Restaurante Carneros, Restaurante La Tapera, Restaurante Factoría y Restaurante La Escondida.

 
Andrea Sánchez, jefa de Casa Abierta y del área de Comunidades de AquaChile, destacó:

 
“Para nosotros como empresa, es un orgullo apoyar este tipo de iniciativas para fortalecer el crecimiento gastronómico de nuestra ciudad, visibilizando el proceso que hay detrás del cultivo del salmón. Hemos trabajado durante meses para que los participantes conozcan nuestras instalaciones y el proceso productivo. Ver la calidad de profesionales aplicando diversas técnicas nos motiva a seguir impulsando a Puerto Natales como destino gastronómico”.

 
La iniciativa contará con cobertura nacional a través de la prestigiosa revista especializada Chef & Hotel, así como presentaciones de emprendedores gastronómicos locales y una exhibición de productos e innovaciones en el espacio Food & Service.

 
Con este tipo de acciones, Puerto Natales continúa consolidando su identidad culinaria y proyectándose con fuerza en la escena gastronómica nacional e internacional.

Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

