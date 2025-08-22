22 de agosto de 2025
PORVENIR CONMEMORÓ EL 247° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BERNARDO O’HIGGINS
La ceremonia congregó a las Fuerzas Armadas y de Orden, encabezadas por el Destacamento Motorizado N° 11 “Caupolicán”, junto a delegaciones de establecimientos educacionales de la comuna.
Con un solemne acto y posterior desfile en la Plaza de Armas, la comuna de Porvenir rindió homenaje este martes a los 247 años del natalicio de Bernardo O’Higgins Riquelme, prócer de la independencia y considerado el Padre de la Patria.
Acto cívico y participación comunitaria
La ceremonia congregó a las Fuerzas Armadas y de Orden, encabezadas por el Destacamento Motorizado N° 11 “Caupolicán”, junto a delegaciones de establecimientos educacionales de la comuna. Todos ellos se reunieron en torno al busto de O’Higgins para recordar su legado y el inicio del camino hacia la República.
Autoridades presentes
El desfile contó con la participación autoridades provinciales además del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, quien junto a los concejales de la comuna, encabezaron la colocación de una ofrenda floral al pie del busto de Bernardo O’Higgins en representación de la comunidad.
Significado de la conmemoración
La actividad reforzó el compromiso de la comunidad fueguina con los valores republicanos y la memoria histórica, destacando la vigencia del ejemplo de O’Higgins en la construcción de la identidad nacional.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.