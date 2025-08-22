PORVENIR CONMEMORÓ EL 247° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BERNARDO O’HIGGINS

​Con un solemne acto y posterior desfile en la Plaza de Armas, la comuna de Porvenir rindió homenaje este martes a los 247 años del natalicio de Bernardo O’Higgins Riquelme, prócer de la independencia y considerado el Padre de la Patria.



Acto cívico y participación comunitaria



La ceremonia congregó a las Fuerzas Armadas y de Orden, encabezadas por el Destacamento Motorizado N° 11 “Caupolicán”, junto a delegaciones de establecimientos educacionales de la comuna. Todos ellos se reunieron en torno al busto de O’Higgins para recordar su legado y el inicio del camino hacia la República.



Autoridades presentes



El desfile contó con la participación autoridades provinciales además del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, quien junto a los concejales de la comuna, encabezaron la colocación de una ofrenda floral al pie del busto de Bernardo O’Higgins en representación de la comunidad.



Significado de la conmemoración



La actividad reforzó el compromiso de la comunidad fueguina con los valores republicanos y la memoria histórica, destacando la vigencia del ejemplo de O’Higgins en la construcción de la identidad nacional.









​

