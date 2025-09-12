DESFILE CÍVICO MILITAR DE FIESTAS PATRIAS EN CERRO SOMBRERO

​El miércoles 10 de septiembre de 2025, con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto; la alcaldesa de la comuna de Primavera, Karina Fernández Marín; concejales y autoridades militares y civiles, se llevó a cabo en Cerro Sombrero el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración de las Fiestas Patrias 2025. En representación del jefe del Destacamento Motorizado N°11 “Caupolicán”, el Mayor Marcelo Flores Molina saludó oficialmente a las autoridades presentes.



La ceremonia comenzó con el tradicional esquinazo, presentado por el Taller de Cueca Municipal, para luego dar paso al encajonamiento de la Banda Instrumental del Destacamento Motorizado N°11 “Caupolicán”, que marcó el paso de las distintas delegaciones frente a las autoridades. Entre los participantes se contaron el Jardín Infantil Pastorcitos, la Escuela Cerro Sombrero, la agrupación folclórica Renacer Campesino, Mutual de Seguridad y la Brigada de Respuesta a Emergencias de ENAP Isla.



El evento finalizó con un compartir dieciochero en el SUM de la Escuela de Cerro Sombrero, donde el grupo regional “Renacer del Pago” animó a los asistentes al ritmo de cuecas y chamamé. Los vecinos disfrutaron además de tradicionales empanadas y anticuchos, en un ambiente que destacó la tradición, la cultura y el sentido de comunidad.



La alcaldesa Karina Fernández Marín expresó su orgullo por la participación de la comunidad en esta tradicional celebración y destacó la importancia de mantener vivas nuestras costumbres, cultura y sentido de unidad, señalando que “estas festividades son una oportunidad para fortalecer los lazos entre vecinos y transmitir a las nuevas generaciones el valor de nuestras tradiciones patrias”.

