Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de septiembre de 2025

SENADOR BIANCHI EXIGE QUE EL 1% DE LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE HIDRÓGENO VERDE SE DESTINEN A OBRAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE MAGALLANES Y A REBAJAR EL IMPUESTO ESPECÍFICO AL COMBUSTIBLE

​Además, advirtió que es un error cobrar ese porcentaje como anticipo y sugiere que debe hacerse efectivo una vez que ya existan los contactos establecidos con los futuros clientes y haya más claridad respecto las cantidades.

FOTO BIANCHI 2

​El senador Karim Bianchi valoró la iniciativa respecto al hidrógeno verde y el aporte que podría significar eventualmente para la Región de Magallanes, donde exigió que el 1% recaudado en ese ítem sea destinado a realizar acciones que impulsen el desarrollo regional y que sea rebajado del impuesto específico a los combustibles.

 
"Lo más delicado de este tema no es el pago en sí, porque las empresas deben pagarlo sí o sí cuando la inversión es alta, acá el foco debe estar puesto en dónde va a ir a parar ese dinero y no sea como el royalty minero que termina financiando cualquier cosa", señaló el parlamentario.

 
Además, Bianchi cuestionó que "este 1% se pague como anticipo podría ser un error porque mientras esté la Resolución de Calificación Ambiental sigue siendo un monto estimativo, por lo que sería mejor cobrarlo cuando ya existan mayores certezas de cuánto dinero sería."

 
Finalmente, el senador instó "a buscar iniciativas que permitan que el mercado de hidrógeno verde sea más competitivo en nuestro país para poder enfrentar a países como Marruecos u Omán que tienen una permisología que acelera los proyectos y con beneficios tributarios que aquí existen, pero seguimos quedando desfasados si nos comparamos con esos mercados."

baseantarticaejercito

BASE O’HIGGINS DEL EJÉRCITO BUSCA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Leer Más

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
nuestrospodcast
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250