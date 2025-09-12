SENADOR BIANCHI EXIGE QUE EL 1% DE LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE HIDRÓGENO VERDE SE DESTINEN A OBRAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE MAGALLANES Y A REBAJAR EL IMPUESTO ESPECÍFICO AL COMBUSTIBLE

​El senador Karim Bianchi valoró la iniciativa respecto al hidrógeno verde y el aporte que podría significar eventualmente para la Región de Magallanes, donde exigió que el 1% recaudado en ese ítem sea destinado a realizar acciones que impulsen el desarrollo regional y que sea rebajado del impuesto específico a los combustibles.



"Lo más delicado de este tema no es el pago en sí, porque las empresas deben pagarlo sí o sí cuando la inversión es alta, acá el foco debe estar puesto en dónde va a ir a parar ese dinero y no sea como el royalty minero que termina financiando cualquier cosa", señaló el parlamentario.



Además, Bianchi cuestionó que "este 1% se pague como anticipo podría ser un error porque mientras esté la Resolución de Calificación Ambiental sigue siendo un monto estimativo, por lo que sería mejor cobrarlo cuando ya existan mayores certezas de cuánto dinero sería."



Finalmente, el senador instó "a buscar iniciativas que permitan que el mercado de hidrógeno verde sea más competitivo en nuestro país para poder enfrentar a países como Marruecos u Omán que tienen una permisología que acelera los proyectos y con beneficios tributarios que aquí existen, pero seguimos quedando desfasados si nos comparamos con esos mercados."



