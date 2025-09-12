Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES DE PORVENIR PARTICIPAN EN VISIONADO DE DOCUMENTAL SOBRE MEMORIA Y RESISTENCIA EN DICTADURA

​La actividad fue organizada por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, en colaboración con el establecimiento educacional, como una forma de promover el rescate de la memoria histórica tanto a nivel regional como nacional.

porvenirmemoria

​En el marco de la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado en Chile, se realizó el visionado del documental “Isla Dawson, un Canto en la Adversidad", para estudiantes del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes en la comuna de Porvenir.

 
La actividad fue organizada por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, en colaboración con el establecimiento educacional, como una forma de promover el rescate de la memoria histórica tanto a nivel regional como nacional.

 
La producción documental fue dirigida por Pablo Guzmán y narra la historia de tres jóvenes presos políticos —Manuel Rodríguez, Fernando Lanfranco y Marco Antonio Barticevic— quienes, durante su detención en distintos centros de reclusión y tortura entre 1973 y 1975, crearon la obra musical "Nuestra Madre Grande", una cantata gestada en la prisión de Isla Dawson. Esta pieza se transformó en un símbolo de resistencia, esperanza y fortaleza frente a la represión de la dictadura civil-militar.

 
El Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto indicó el objetivo de compartir este documental con estudiantes de enseñanza media: “el fin es que ellos puedan vivenciar lo que significó en nuestros país el quiebre de la democracia, no solo sus repercusiones, si no también, cómo se volvió a crear la vida de aquellas personas que vivieron en carne propia el presidio y la tortura. Buscamos que nuestros estudiantes comprendan el valor de la democracia… y el valor de respetar al otro”, señaló.

 
Desde el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, Cristian Aillahuil uno de los profesores a cargo de las y los estudiantes que participaron del visionado, comentó que la relevancia de compartir los testimonios del documental para los jóvenes es: “promover los derechos humanos, fortalecer el sentido democrático como forma de gobierno y mostrarles la historia de lo ocurrido en 1973, les comenté que Isla Dawson fue un campo de detención y de esa manera, pueden aprender un poco de historia regional, con las conversaciones y experiencias que nos cuentan los protagonistas del largometraje.

 
“Isla Dawson, un Canto en la Adversidad”, es una producción de El Viento Cinema en conjunto con la Asociación Cultural Nuestra Madre Grande, su exhibición en Porvenir se realizó tanto en el auditorio del liceo, como en el Cinema Porvenir, sumándose a los actos de conmemoración a 52 años del Golpe Militar en la comuna - instancia se realizó gracias al apoyo de su director, Pablo Guzmán-.


porvenirmemoria

ESTUDIANTES DE PORVENIR PARTICIPAN EN VISIONADO DE DOCUMENTAL SOBRE MEMORIA Y RESISTENCIA EN DICTADURA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA PROCEDENTE SOLICITAR A BOLIVIA EXTRADICIÓN DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE

Leer Más

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

atropelllounimarcsur
nuestrospodcast
Plan 18 Seguro 1

AUTORIDADES LANZAN PLAN “18 SEGURO” CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN, LA FISCALIZACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
inacappuntaarenas

DIRECTORA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE INACAP PUNTA ARENAS ENTREGA DETALLES SOBRE ADMISIÓN 2026 Y FERIA LABORAL A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
riña

RIÑA EN PUNTA ARENAS DEJA UN HERIDO CON ARMA BLANCA Y DOS CARABINEROS LESIONADOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Durruty EP

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA EP "ESPEJO AZUL" DE DURRUTY

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250