CONCEJAL JOSÉ BECERRA VALORA AVANCES JUNTO CON A SAG EN LA PROBLEMÁTICA DE CABALLOS SUELTOS EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas José Becerra Carvajal abordó la compleja situación que genera la presencia de caballos sueltos en la vía pública, poniendo especial énfasis en la necesidad de mayor colaboración institucional para enfrentar el problema.

Becerra explicó que recientemente sostuvieron una reunión con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) junto al concejo municipal, pero señaló que “me queda la sensación del SAG de la última reunión de no querer colaborar, de no querer ser parte de la solución”. En esa línea, enfatizó que, si bien la municipalidad asume la responsabilidad de retirar los caballos de la vía pública, existen escenarios en los que se requiere apoyo adicional: “Nosotros pensamos que es un trabajo en conjunto… hay otras situaciones en donde sí es necesaria la colaboración”.

El concejal también apuntó a la necesidad de reformas legislativas, indicando que “nuestros parlamentarios tienen que ponerse a disposición de mejorar esta ley” y recordando que actualmente “los caballos en el día de hoy siguen siendo reconocidos por la ley como bienes muebles”. Según precisó, esta ambigüedad normativa dificulta un abordaje integral de la problemática, por lo que pidió que los parlamentarios “estén dispuestos a revisar” la legislación vigente.

Finalmente, Becerra advirtió que, para enfrentar la situación de animales mayores en la comuna, “hemos tenido que poner recursos”, lo que evidencia que el municipio no puede resolver el asunto en soledad y que urge un esfuerzo compartido entre instituciones y autoridades nacionales.



