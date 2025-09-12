Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

CONCEJAL JOSÉ BECERRA VALORA AVANCES JUNTO CON A SAG EN LA PROBLEMÁTICA DE CABALLOS SUELTOS EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas José Becerra Carvajal abordó la compleja situación que genera la presencia de caballos sueltos en la vía pública, poniendo especial énfasis en la necesidad de mayor colaboración institucional para enfrentar el problema.

Becerra explicó que recientemente sostuvieron una reunión con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) junto al concejo municipal, pero señaló que “me queda la sensación del SAG de la última reunión de no querer colaborar, de no querer ser parte de la solución”. En esa línea, enfatizó que, si bien la municipalidad asume la responsabilidad de retirar los caballos de la vía pública, existen escenarios en los que se requiere apoyo adicional: “Nosotros pensamos que es un trabajo en conjunto… hay otras situaciones en donde sí es necesaria la colaboración”.

El concejal también apuntó a la necesidad de reformas legislativas, indicando que “nuestros parlamentarios tienen que ponerse a disposición de mejorar esta ley” y recordando que actualmente “los caballos en el día de hoy siguen siendo reconocidos por la ley como bienes muebles”. Según precisó, esta ambigüedad normativa dificulta un abordaje integral de la problemática, por lo que pidió que los parlamentarios “estén dispuestos a revisar” la legislación vigente.

Finalmente, Becerra advirtió que, para enfrentar la situación de animales mayores en la comuna, “hemos tenido que poner recursos”, lo que evidencia que el municipio no puede resolver el asunto en soledad y que urge un esfuerzo compartido entre instituciones y autoridades nacionales.


SAG MAGALLANES INVITA A CHARLA SOBRE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (AIE)

Noticias
Relacionadas
RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

Noticias
Destacadas
ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

