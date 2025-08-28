Punta Arenas,
28 de agosto de 2025

CONCEJAL CONTRERAS BRAVO EXPUSO PREOCUPACIÓN POR FALTA DE GESTIÓN DEL SAG POR CABALLOS SUELTOS Y MOROSIDAD DE ENTIDADES AL MUNICIPIO POR $327 MILLONES EN ASEO

Buenos días región.

concejalmcontreras

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Miguel Contreras Bravo conversó con la comunidad sobre diversos temas que marcan la agenda municipal y regional.

Uno de los puntos tratados fue la reciente exposición realizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ante el Concejo Municipal, la cual generó molestia entre los ediles. La directora del organismo (SAG) evitó referirse a la prensa tras su presentación, mientras que la seremi de Agricultura salió en su defensa. 

Otro tema destacado durante la conversación fue la deuda que mantienen diferentes entidades públicas con el municipio por concepto de aseo. Según expuso el concejal Contreras Bravo, los compromisos impagos superan los $327 millones, algunos de los cuales se arrastran desde el año 2012 y continúan acumulando intereses, generando un serio perjuicio a las finanzas municipales.

El concejal señaló que es necesario transparentar esta situación y exigir que los organismos responsables cumplan con sus obligaciones, pues los montos adeudados afectan directamente el presupuesto destinado a servicios esenciales para la comunidad.




SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

MARÍA SOLEDAD ASTORGA 4

AUTORIDADES RECONOCEN LA TRAYECTORIA Y APORTE DE LA INGENIERA MAGALLÁNICA MARÍA SOLEDAD ASTORGA

cram

FRANCISCA GONZÁLEZ Y MARÍA CAROLINA ULLOA DIFUNDEN EN POLAR COMUNICACIONES EL PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO Y RESIDENCIAL PARA MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

LP 5

AUTORIDADES SE REUNIERON PARA CONVERSAR SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA FUTURA LEY DE LISTADO DE PASAJERO DE LÍNEAS AÉREAS

