"VIVE PÁDEL" DESTACÓ EL PRÓXIMO MASTER FINAL DEL CIRCUITO INDOOR 2025

En una nueva edición del programa “Vive Pádel” de Polar Comunicaciones, se conversó sobre los detalles del Master Final del Circuito Indoor 2025, torneo que se disputará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

El campeonato reunirá a los 16 mejores jugadores del ranking por categoría, conformando 8 parejas en competencia que buscarán quedarse con el título de esta gran final de temporada.

Durante el programa se analizaron las expectativas del torneo, los enfrentamientos más esperados y el alto nivel competitivo que promete esta cita deportiva, que marca el cierre de un año de intenso pádel en la región.

“Master Final Circuito Indoor 2025 – Torneo Club K”: una instancia imperdible para los fanáticos del pádel y una verdadera fiesta deportiva que coronará a los mejores del año.





