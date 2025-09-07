Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de septiembre de 2025

"EL SAG VA A INDIVIDUALIZAR TODOS LOS CABALLOS DE LOS PREDIOS QUE ESTÁN FRONTERIZOS A LA PARTE URBANA DE LA CIUDAD” ALCALDE RADONICH DESTACA AVANCES JUNTO A SAG MAGALLANES

Buenos días región.

alcaldepuuq

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, conversó con la comunidad sobre la variada agenda municipal para conmemorar el Mes de la Patria, además de abordar temas de contingencia local como la problemática de los caballos en la vía pública y la integración turística con Río Gallegos.

El jefe comunal destacó que el municipio presentó oficialmente las actividades dieciocheras en el tradicional esquinazo de Tío Pepe. El calendario incluye conciertos, circo, muestras criollas, concursos gastronómicos y competencias típicas, todas con acceso gratuito para la comunidad. Las celebraciones comenzaron con el Concierto de Fiestas Patrias a cargo de la Banda de la V División de Ejército, realizado en el Teatro Municipal, donde el público pudo disfrutar de un repertorio variado que convocó a gran cantidad de asistentes.

Asimismo, Radonich informó que ya están abiertas las inscripciones para la tradicional “Carrera de Garzones” y el concurso de “La Mejor Empanada”, cuyos cupos estarán disponibles hasta el 11 y 12 de septiembre respectivamente. Ambos certámenes se desarrollarán el 16 de septiembre en la Plaza Muñoz Gamero, en pleno centro de Punta Arenas.

En materia de seguridad vial, el edil abordó el trabajo conjunto entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Municipalidad de Punta Arenas frente a la presencia de equinos en sectores urbanos. Sobre este punto enfatizó que “el SAG va a individualizar todos los caballos de los predios que están fronterizos a la parte urbana de la ciudad que son 22 predios; estos caballos van a ser chipeados”. En paralelo, se informó que recientemente el municipio retiró seis ejemplares de la vía pública, que fueron devueltos a su propietaria tras el pago de cerca de un millón de pesos por los costos de mantención, quedando además citada al Juzgado de Policía Local.

Finalmente, el alcalde destacó la reciente presentación en Río Gallegos de la Tarjeta Integración Austral, una iniciativa binacional que busca potenciar el turismo entre ambas ciudades con atractivos descuentos en hotelería, gastronomía y actividades culturales, disponible para visitantes chilenos que viajen a la ciudad argentina.



alcaldepuuq

"EL SAG VA A INDIVIDUALIZAR TODOS LOS CABALLOS DE LOS PREDIOS QUE ESTÁN FRONTERIZOS A LA PARTE URBANA DE LA CIUDAD” ALCALDE RADONICH DESTACA AVANCES JUNTO A SAG MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Leer Más

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


1000275030
nuestrospodcast
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
esc

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ZARPE TRES PUENTES

CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250