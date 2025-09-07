"EL SAG VA A INDIVIDUALIZAR TODOS LOS CABALLOS DE LOS PREDIOS QUE ESTÁN FRONTERIZOS A LA PARTE URBANA DE LA CIUDAD” ALCALDE RADONICH DESTACA AVANCES JUNTO A SAG MAGALLANES

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, conversó con la comunidad sobre la variada agenda municipal para conmemorar el Mes de la Patria, además de abordar temas de contingencia local como la problemática de los caballos en la vía pública y la integración turística con Río Gallegos.

El jefe comunal destacó que el municipio presentó oficialmente las actividades dieciocheras en el tradicional esquinazo de Tío Pepe. El calendario incluye conciertos, circo, muestras criollas, concursos gastronómicos y competencias típicas, todas con acceso gratuito para la comunidad. Las celebraciones comenzaron con el Concierto de Fiestas Patrias a cargo de la Banda de la V División de Ejército, realizado en el Teatro Municipal, donde el público pudo disfrutar de un repertorio variado que convocó a gran cantidad de asistentes.

Asimismo, Radonich informó que ya están abiertas las inscripciones para la tradicional “Carrera de Garzones” y el concurso de “La Mejor Empanada”, cuyos cupos estarán disponibles hasta el 11 y 12 de septiembre respectivamente. Ambos certámenes se desarrollarán el 16 de septiembre en la Plaza Muñoz Gamero, en pleno centro de Punta Arenas.

En materia de seguridad vial, el edil abordó el trabajo conjunto entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Municipalidad de Punta Arenas frente a la presencia de equinos en sectores urbanos. Sobre este punto enfatizó que “el SAG va a individualizar todos los caballos de los predios que están fronterizos a la parte urbana de la ciudad que son 22 predios; estos caballos van a ser chipeados”. En paralelo, se informó que recientemente el municipio retiró seis ejemplares de la vía pública, que fueron devueltos a su propietaria tras el pago de cerca de un millón de pesos por los costos de mantención, quedando además citada al Juzgado de Policía Local.

Finalmente, el alcalde destacó la reciente presentación en Río Gallegos de la Tarjeta Integración Austral, una iniciativa binacional que busca potenciar el turismo entre ambas ciudades con atractivos descuentos en hotelería, gastronomía y actividades culturales, disponible para visitantes chilenos que viajen a la ciudad argentina.





