NUEVO EQUIPO MEJORA CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS EN LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE NATALES

​La Unidad de Medicina Transfusional del Servicio de Laboratorio del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos adquirió una incubadora de plaquetas con agitador, un equipo que permitirá conservar adecuadamente este hemocomponente hasta su administración en pacientes que requieran transfusión inmediata, según requerimiento médico y previa coordinación con Banco de sangre HCM.



Tal como explicó la Tecnóloga Médica de la unidad, Javiera Barra, cuando una persona necesita una transfusión de plaquetas, el Hospital de Natales gestiona las unidades con el Hospital Clínico Magallanes. “Antes, cuando las plaquetas llegaban al Hospital de Natales, debían ser administradas de manera inmediata, pero ahora, con este nuevo equipo, podemos mantenerlas en condiciones idóneas hasta que se realice la transfusión, lo que permite una mejor programación y gestión de los recursos”, señaló.



Respecto a los hemocomponentes, Javiera Barra explicó que cada uno requiere condiciones específicas de conservación. “De cada donación de sangre se obtienen tres componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Todos ellos necesitan condiciones distintas para su almacenamiento. Los glóbulos rojos se refrigeran, el plasma se congela, y las plaquetas deben mantenerse en movimiento constante y a la temperatura adecuada para asegurar que estén en buenas condiciones al momento de la transfusión”.



Por su parte, el técnico de la empresa ARQUIMED, Rubel Hernández, explicó que la incubadora de plaquetas con agitador es un equipo diseñado para conservar concentrados plaquetarios a una temperatura constante cercana a los 20 °C. Incorpora un sistema de agitación continua para evitar que las plaquetas se agrupen o deterioren. Además, cuenta con una pantalla digital para el monitoreo de temperatura y con sistemas de alarma que se activan en caso de desviaciones térmicas, puerta abierta o fallo del agitador.













