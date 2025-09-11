Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de septiembre de 2025

NUEVO EQUIPO MEJORA CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS EN LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE NATALES

​La incorporación de una incubadora de plaquetas con agitador permitirá mantener las plaquetas en condiciones óptimas hasta su uso en transfusiones.

Agitador

​La Unidad de Medicina Transfusional del Servicio de Laboratorio del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos adquirió una incubadora de plaquetas con agitador, un equipo que permitirá conservar adecuadamente este hemocomponente hasta su administración en pacientes que requieran transfusión inmediata, según requerimiento médico y previa coordinación con Banco de sangre HCM.

 
Tal como explicó la Tecnóloga Médica de la unidad, Javiera Barra, cuando una persona necesita una transfusión de plaquetas, el Hospital de Natales gestiona las unidades con el Hospital Clínico Magallanes. “Antes, cuando las plaquetas llegaban al Hospital de Natales, debían ser administradas de manera inmediata, pero ahora, con este nuevo equipo, podemos mantenerlas en condiciones idóneas hasta que se realice la transfusión, lo que permite una mejor programación y gestión de los recursos”, señaló.

 
Respecto a los hemocomponentes, Javiera Barra explicó que cada uno requiere condiciones específicas de conservación. “De cada donación de sangre se obtienen tres componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Todos ellos necesitan condiciones distintas para su almacenamiento. Los glóbulos rojos se refrigeran, el plasma se congela, y las plaquetas deben mantenerse en movimiento constante y a la temperatura adecuada para asegurar que estén en buenas condiciones al momento de la transfusión”.

 
Por su parte, el técnico de la empresa ARQUIMED, Rubel Hernández, explicó que la incubadora de plaquetas con agitador es un equipo diseñado para conservar concentrados plaquetarios a una temperatura constante cercana a los 20 °C. Incorpora un sistema de agitación continua para evitar que las plaquetas se agrupen o deterioren. Además, cuenta con una pantalla digital para el monitoreo de temperatura y con sistemas de alarma que se activan en caso de desviaciones térmicas, puerta abierta o fallo del agitador.






prevencionsuicidio

“CONVERSAR NOS CONECTA”: MAGALLANES CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON HITO COMUNICACIONAL EN LA PLAZA DE ARMAS Y ENTREGA PLACA INFORMATIVA DE LÍNEA *4141

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Leer Más

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
nuestrospodcast
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250