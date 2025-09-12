Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

ESTE SÁBADO REALIZAN “PLAZA DE JUSTICIA Y DD.HH.” CON FOCO ESPECIAL EN POBLACIÓN MIGRANTE

En parroquia Cristo Obrero (Zenteno N°301) este sábado, de 15:00 a 17:00 horas

PLAZA DE JUSTICIA

​​Una invitación a la ciudadanía, y especialmente a la comunidad extranjera residente en Magallanes, formuló la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, con motivo de la realización este sábado 13 de septiembre, de una “Plaza de Justicia y DD.HH.” para migrantes en parroquia Cristo Obrero (Zenteno N°301), organizada por la SEREMÍA de Justicia en conjunto con la Pastoral de Migraciones INCAMI Punta Arenas, la cual forma parte de los operativos que realizan durante el año.

 
Acerca de este operativo de atenciones, que tendrá lugar este sábado, de 15:00 a 17:00 horas, señaló que como Ministerio de Justicia y DD.HH. se harán presentes a través del Servicio de Registro Civil e Identificación, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, Servicio de Reinserción Social Juvenil, Gendarmería de Chile). Allí habrá acceso a diversas prestaciones como obtención de cédulas de identidad y pasaportes, Clave Única y certificados del Registro Civil; asesoría y orientación jurídica gratuita en los ámbitos de familia, civil, laboral y penal; consultas sobre el proceso de eliminación de antecedentes penales, entre otras.

 
Del mismo modo, el público podrá acceder a trámites y consultas específicas a través del Servicio Nacional de Migraciones, INCAMI, Fondo Nacional de Salud (FONASA), Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), CESFAM Carlos Ibáñez (toma de test rápido VIH), CESFAM Thomas Fenton (toma de test rápido VIH) y Cruz Roja Chilena (clasificación de grupo sanguíneo y peluquería).

 
La autoridad regional destacó el poder ampliar los alcances de esta actividad territorial en el sentido de entregar información referida a trámites migratorios, asesoría legal e información de los beneficios del Estado de Chile a personas extranjeras. Esto, además de responder dudas, brindar orientaciones y gestionar trámites a la comunidad, junto con la entrega de información relevante de su cartera.

 
Asimismo, la Seremi remarcó que esperan poder llegar próximamente con esta y otras instancias de difusión, promoción y atenciones extraordinarias a distintos sectores y comunas de la región, para lo cual instó a estar atentos a las redes sociales de la SEREMÍA, en las cuales se entregará oportunamente información sobre fechas y lugares.​



