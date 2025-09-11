GOBIERNO REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA SALUD MENTAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), autoridades y equipos de salud de Última Esperanza realizaron una jornada de difusión en el centro de Puerto Natales, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y reforzar el llamado a prevenir esta problemática de salud pública y social.

La actividad fue encabezada por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, junto a la jefa provincial de la Seremi de Salud, Paulina Barrientos; representantes de la Unidad de Salud Mental del CESFAM; el director del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos; la Oficina Comunitaria de la 2ª Comisaría de Carabineros de Puerto Natales y el Servicio de Salud Magallanes.

Bajo el lema “Conversar nos cuida”, se hizo hincapié en la importancia de la conexión social como factor protector frente a la ideación y conducta suicida, destacando que hablar, escuchar y acompañar son gestos simples pero fundamentales para salvar vidas.

El Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, destacó que, “La salud mental es una prioridad para nuestro Gobierno. En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, quisimos salir a conversar con la comunidad, entregar información y recordar que todos y todas podemos ser agentes de cambio. El mensaje es claro; conversar, escuchar y acompañar son gestos sencillos que salvan vidas. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar integral de las personas y el fortalecimiento de redes de apoyo en nuestra provincia”.

En la misma línea, la jefa provincial de la Seremi de Salud, Paulina Barrientos, subrayó que, “El suicidio es prevenible. Por eso, junto a distintas instituciones de salud y de la comunidad quisimos visibilizar este tema en las calles de Puerto Natales. El lema de este año, ‘Conversar nos cuida’, refleja que la conexión social es un factor protector en todas las etapas de la vida. Es fundamental generar entornos seguros y espacios de escucha, donde cada persona se sienta parte, valorada y acompañada”.

El director del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Ignacio Quiroz sostuvo que, “Como hospital estamos observando un aumento en la demanda por atención en salud mental, muchas veces asociada a factores estacionales. Ante esto, hemos fortalecido nuestro equipo con nuevos especialistas y trabajamos coordinadamente con la red del Servicio de Salud Magallanes para ofrecer respuestas oportunas. Hoy, en el Día de la Prevención del Suicidio, renovamos nuestro compromiso de mejorar cada día la atención y de acompañar a quienes más lo necesitan”.





Desde el CESFAM de Puerto Natales, su representante de Salud Mental, Víctor Aguilés, agregó que, “Desde nuestro CESFAM reforzamos las atenciones en salud mental disponibles para toda la comunidad. Contamos con duplas psicosociales que entregan contención emocional y derivación según cada caso. Invitamos a las vecinas y vecinos a acercarse a nuestros dispositivos, porque pedir ayuda es el primer paso para cuidar la salud mental. Estamos aquí para acompañar, escuchar y orientar”.





Por su parte, la representante del Servicio de Salud Magallanes, Jessica Gallardo, señaló que, “El Servicio de Salud Magallanes cumple un rol clave en la gestión de los casos de riesgo suicida que se notifican en la red asistencial. A través de distintos sistemas de registro, nos aseguramos de que cada persona reciba la atención que corresponde, ya sea en atención primaria o especializada. La prevención del suicidio requiere coordinación y un trabajo interinstitucional permanente, y esa es la tarea que hemos asumido con gran responsabilidad”.

Durante la jornada, se difundió material informativo y se entregó a la ciudadanía el número * 4141, línea gratuita y confidencial de Prevención del Suicidio, que funciona las 24 horas del día con profesionales especializados en salud mental.

Finalmente, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, la Seremi de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, reafirmó su compromiso con el cuidado de la salud mental de la población, destacando que la prevención del suicidio es una tarea compartida que requiere del esfuerzo de todas y todos.

