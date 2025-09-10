Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

INFLACIÓN EN CERO: AGOSTO REFUERZA LA TRAYECTORIA HACIA LA META DEL 3 %

Comunicado de prensa.

haciendaipc

​El Seremi de Hacienda en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena destacó el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que registró una variación mensual de 0,0 %, cifra que sorprendió positivamente al ubicarse por debajo de las expectativas del mercado. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, con este dato la inflación acumulada en lo que va del año se sitúa en 2,9 % y la variación a doce meses alcanza un 4,0 %.

El Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró este resultado señalando que: “Acabamos de conocer que la inflación fue de 0 % mensual en agosto. Es una buena noticia porque implica que, en doce meses, la inflación baja de 4,3 % a 4,0 %. Esto nos permite avanzar hacia la meta del 3 %, y esperamos que en octubre se registre una baja importante que nos acerque aún más”.


​De las trece divisiones que conforman la canasta del IPC, seis presentaron bajas en sus precios, destacando equipamiento y mantención del hogar (-1,2 %) y transporte (-0,5 %), mientras que cinco anotaron alzas, siendo la principal alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,9 %). A su vez, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, también mostró una variación nula en el mes, reflejando que la estabilización de precios se ha extendido de manera más amplia en la economía.


​El Seremi de Hacienda enfatizó que: “Más allá de la cifra puntual del mes, lo fundamental es que la economía chilena continúa avanzando en la trayectoria de convergencia hacia el rango meta del Banco Central, lo que se traduce en mayor estabilidad, recuperación del poder adquisitivo de las familias y un entorno más favorable para la actividad económica regional.

Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909