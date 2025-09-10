10 de septiembre de 2025
INFLACIÓN EN CERO: AGOSTO REFUERZA LA TRAYECTORIA HACIA LA META DEL 3 %
Comunicado de prensa.
El Seremi de Hacienda en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena destacó el último resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que registró una variación mensual de 0,0 %, cifra que sorprendió positivamente al ubicarse por debajo de las expectativas del mercado. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, con este dato la inflación acumulada en lo que va del año se sitúa en 2,9 % y la variación a doce meses alcanza un 4,0 %.
El Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró este resultado señalando que: “Acabamos de conocer que la inflación fue de 0 % mensual en agosto. Es una buena noticia porque implica que, en doce meses, la inflación baja de 4,3 % a 4,0 %. Esto nos permite avanzar hacia la meta del 3 %, y esperamos que en octubre se registre una baja importante que nos acerque aún más”.
De las trece divisiones que conforman la canasta del IPC, seis presentaron bajas en sus precios, destacando equipamiento y mantención del hogar (-1,2 %) y transporte (-0,5 %), mientras que cinco anotaron alzas, siendo la principal alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,9 %). A su vez, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, también mostró una variación nula en el mes, reflejando que la estabilización de precios se ha extendido de manera más amplia en la economía.
El Seremi de Hacienda enfatizó que: “Más allá de la cifra puntual del mes, lo fundamental es que la economía chilena continúa avanzando en la trayectoria de convergencia hacia el rango meta del Banco Central, lo que se traduce en mayor estabilidad, recuperación del poder adquisitivo de las familias y un entorno más favorable para la actividad económica regional.
2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles
2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles