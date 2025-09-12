ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

La Municipalidad de Punta Arenas recordó a la comunidad que este domingo, a las 24 horas, concluye el proceso de inscripción para que niños y niñas de la comuna reciban su obsequio de Navidad 2025.

El alcalde Claudio Radonich señaló que "quedan pocos días para concluir el proceso de inscripción para los regalos de Navidad 2025 por parte de la Municipalidad de Punta Arenas. Desde julio hemos estado recibiendo a cientos de niños, desde recién nacidos hasta los 10 años, y queremos que ninguno quede fuera".

El jefe comunal destacó que la inscripción puede realizarse a través de las distintas plataformas habilitadas: los buzones instalados en la Alcaldía (Plaza Muñoz Gamero 745) y en la Oficina de Atención al Vecino (Independencia 830), además de la página web municipal y la aplicación App Arenas.

Radonich explicó que el cierre del proceso en esta fecha "permite avanzar con los trámites de licitación para adquirir los regalos, que representan una inversión importante para la municipalidad. Todo se realiza respetando los procesos de la Ley de Compras Públicas y, por supuesto, con el talento y el cariño del Viejito Pascuero".

El municipio reiteró que pueden participar los niños y niñas que residan en Punta Arenas y tengan entre 0 y 10 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025. Las familias interesadas deben completar el formulario en línea o depositar su inscripción en los buzones disponibles, adjuntando los datos requeridos, como rut del menor y del adulto responsable, dirección, teléfono y correo electrónico, además de una foto del carnet o certificado de nacimiento si corresponde.

"Queremos que todos los pequeños que viven en nuestra ciudad y cumplan con los requisitos tengan la posibilidad de recibir este regalo navideño. Invitamos a quienes aún no lo han hecho a inscribirse antes del domingo", concluyó el alcalde.

