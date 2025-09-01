SEREMI DE GOBIERNO CONMEMORÓ EL “DÍA COMUNAL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO” EN PUNTA ARENAS

​Con una emotiva ceremonia en la que participaron más de un centenar de dirigentes y dirigentas de la comuna, el Gobierno reconoció la incansable labor de quienes, desde el deporte, han contribuido al desarrollo social y comunitario de Punta Arenas. La actividad fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno y encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto al delegado Presidencial Regional, José Ruiz, y el seremi de Gobierno, Andro Mimica. Además, participaron el seremi de Deporte, Alejandro Olate, junto al director del IND, Héctor Serka; la seremi de Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa; y los Delegados Provinciales de la región: de Última Esperanza, Guillermo Ruiz; de Antártica Chilena, Constanza Calisto; y de Tierra del Fuego, José Miguel Campos.



El encuentro no solo fue una oportunidad para agradecer el compromiso de líderes que muchas veces trabajan de manera silenciosa, sino también un espacio para entregar nuevas herramientas y beneficios que apoyarán su labor. En ese contexto, el ministro Elizalde, explicó los avances de la Reforma de Pensiones, destacando que “se trata de una buena noticia para todas las personas mayores de Chile, que permitirá aumentar las pensiones, gracias a la decisión resuelta del Presidente Boric de avanzar en una reforma largamente esperada”.



Por su parte, el delegado Presidencial, José Ruiz, valoró la jornada señalando que “como Gobierno quisimos complementar este reconocimiento con la tan anhelada Reforma de Pensiones, que a partir de septiembre comenzará a beneficiar a miles de personas mayores, avanzando hacia una sociedad más democrática e inclusiva que mejore la calidad de vida de nuestros habitantes”.



En esta misma línea, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa, sostuvo: “Hemos estado difundiendo esta reforma a distintas organizaciones, pero al mismo tiempo vamos a iniciar un despliegue a otras comunas, a Porvenir, a Natales, acá mismo en Punta Arenas, porque entendemos que la reforma previsional no solamente es importante relevarla en términos del aumento de la PGU, sino también todos aquellos elementos que se desprenden en mayor justicia social para todos los chilenos y chilenas”.



Agentes de democracia y participación



El seremi de Gobierno, Andro Mimica, enfatizó el rol histórico de los dirigentes deportivos como agentes de democracia y participación: “Una vez más, y como lo hemos hecho durante todo el mes de agosto, seguimos reconociendo a los distintos dirigentes que han hecho y han marcado el desarrollo y también la contribución hacia la democracia. Estamos contentos porque nos acompañó el Ministro del Interior, y nuestro delegado Presidencial, pero en conjunto con más de 100 dirigentes y dirigentes de la comuna de Punta Arenas”.



El reconocimiento fue especialmente valorado por los propios protagonistas de esta jornada. Patricio Paiva, presidente del Club Deportivo Kempo Karate Punta Arenas, destacó la importancia de este espacio para visibilizar el trabajo de base que realizan los dirigentes: “Nuestra labor no es fácil, muchas veces debemos convencer a la comunidad y a nuestros propios socios de trabajar en función del bien colectivo y no de intereses personales. Sin embargo, este reconocimiento nos motiva a seguir adelante, porque hemos logrado construir un equipo fuerte que apoya el desarrollo social y deportivo de nuestros niños y jóvenes, contribuyendo también a su formación en valores y en el fortalecimiento de su personalidad. El deporte y especialmente el arte marcial les contribuye a esa formación, y a controlar un poco sus actitudes, a actuar con más mesura y a respetar a todas las personas. Esa es la función principal que tiene nuestro club”.



Por su parte, Gladys Gutiérrez, presidenta del Club Movimiento Deportivo Austral, organización de gimnasia rítmica que comenzó hace cuatro años atrás, subrayó lo significativo que fue ser parte de esta celebración: “Para nosotros fue muy emotivo que nos reconocieran de esta manera. El rol dirigencial no es sencillo, implica coordinar, buscar recursos y muchas veces enfrentar dificultades, pero cuando recibimos un gesto como este, sentimos que nuestro esfuerzo vale la pena. Fue muy lindo que nos reconocieran con nombre y apellido, una foto ahí. Actividades así, quizás simbólicas, nos llenan de energía para seguir adelante y reafirmar nuestro compromiso con la formación y el bienestar de nuestras niñas y jóvenes”.



La jornada contempló además la realización de una Escuela de Formulación de Proyectos, dictada por la División de Organizaciones Sociales, que entregó a los dirigentes herramientas prácticas para fortalecer sus clubes y asociaciones, facilitando el acceso a fondos públicos y privados. El cierre se dio con un café de camaradería, que permitió el diálogo entre autoridades y dirigentes, otra instancia de acercamiento para concretar las metas de las organizaciones.







