Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

86 ORGANIZACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBIERON APOYO DEL FONDO CONCURSABLE DE AGUAS MAGALLANES 2025

​Desde la creación del fondo en 2011, Aguas Magallanes ha apoyado a la comunidad de Punta Arenas con 638 proyectos, por un monto acumulado de $256.962.219

fondoaguasmagallanes

En una ceremonia realizada esta mañana en el Salón de Eventos de CORDENAP, Aguas Magallanes hizo entrega de los recursos correspondientes al Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2025, que en esta versión benefició a 86 organizaciones sociales de Punta Arenas, con una inversión total de $26.975.620.


Los proyectos adjudicados corresponden a iniciativas de mejoramiento de espacios comunitarios, equipamiento para organizaciones sociales y clubes deportivos, además de proyectos medioambientales vinculados al uso eficiente del agua y el cuidado del entorno.

 

Desde la creación del fondo en 2011, Aguas Magallanes ha apoyado a la comunidad de Punta Arenas con 638 proyectos, por un monto acumulado de $256.962.219, consolidando este concurso como una instancia relevante de apoyo directo a las organizaciones sociales de la comuna donde opera Aguas Magallanes.

 

El gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, destacó la relevancia de la iniciativa, indicando que "este fondo se ha transformado en un puente entre la compañía y las comunidades. Cada proyecto refleja el compromiso de dirigentes sociales que trabajan incansablemente por el bienestar de sus vecinos. Para nosotros es un orgullo poder acompañarlos en ese camino. Son más de 14 años de historia en los que hemos visto cómo estas ideas se convierten en realidades que fortalecen a nuestra región".

 

Humberto Gómez, representante de la Agrupación Ecológica Patagónica que resultó beneficiada con instrumentos que permitirán llevar el micromundo invisible del agua a la comunidad, agradeció el apoyo de Aguas Magallanes lo que permitirá equipar con lupas y material didáctico para mostrar en terreno que el agua está viva, llena de microorganismos que sostienen la biodiversidad que llega a los humedales. "Es una oportunidad para educar a niños, jóvenes y vecinos sobre la importancia de protegerlos", destacó.


Por su parte, Amador Quinteros, bombero de la Brigada de Río Seco, señaló que, "este aporte es fundamental, porque nos permitió adquirir equipamiento de protección personal como bolsos y botas especiales para el combate de incendios. Somos la primera unidad de respuesta en el sector norte de Punta Arenas y contar con mejores implementos nos da mayor seguridad para enfrentar emergencias y cuidar a la comunidad", precisó.

 

La ceremonia contó con la participación de participación de autoridades locales, comité adjudicador, dirigentes sociales y ejecutivos de la empresa, quienes coincidieron en el valor de este programa que, más allá del aporte económico, contribuye a fortalecer el tejido social, fomentar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de las comunidades de Magallanes.


imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA PROCEDENTE SOLICITAR A BOLIVIA EXTRADICIÓN DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE

Leer Más

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

atropelllounimarcsur
nuestrospodcast
AUTORIDADES LANZAN PLAN “18 SEGURO” CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN, LA FISCALIZACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

Noticias
Destacadas
inacappuntaarenas

DIRECTORA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE INACAP PUNTA ARENAS ENTREGA DETALLES SOBRE ADMISIÓN 2026 Y FERIA LABORAL A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

riña

RIÑA EN PUNTA ARENAS DEJA UN HERIDO CON ARMA BLANCA Y DOS CARABINEROS LESIONADOS

Durruty EP

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA EP "ESPEJO AZUL" DE DURRUTY

