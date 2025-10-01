Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

DOS ORGANIZACIONES DE MAGALLANES SE ADJUDICARON CERCA DE $40 MILLONES GRACIAS AL FONDO PARA VIVIR MEJOR

​Este importante fondo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia contribuirá a mejorar el bienestar de niñas y adolescentes, y de personas mayores de la comuna de Natales y Punta Arenas.

Muro escalada

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene a su cargo el Fondo Concursable Para Vivir Mejor, iniciativa que busca financiar proyectos sociales orientados a apoyar a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el país.


El fondo, que cumple 12 años desde su creación, destinó para este año $1.000 millones para financiar proyectos en todo el territorio nacional, promoviendo la cohesión social y fortaleciendo el trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil.


En la región de Magallanes y de la Antártica Chilena dos organizaciones resultaron ganadoras. La primera de ellas es Fundación Bio Patagonia, que ha recibido durante tres años financiamiento para entregarle continuidad al proyecto “Encordadas”, que a través de la escalada en muro busca desarrollar habilidades físico motoras y competencias socioemocionales para el empoderamiento de niñas y adolescentes de Natales.


El segundo proyecto ganador, llamado “Revivir Activamente”, fue adjudicado por la Fundación de Beneficencia Pública Por Más, que implementa en las comunas de Natales y Punta Arenas los Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) que financia SENAMA. En estos dispositivos se realizarán para los residentes, talleres de música, de cultivo de hortalizas, actividad física y talleres orientados a la estimulación cognitiva y en derribar mitos sobre la vejez.


El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, junto al Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz, se reunieron con ambas organizaciones, señalando que “entre ambos proyectos se otorgaron cerca de $40 millones para implementar novedosas iniciativas dedicadas a fortalecer el bienestar de dos grupos relevantes para nuestro ministerio, como son los adultos mayores, y las niñas y adolescentes. Nuestro Gobierno está convencido que el apoyo a la sociedad civil organizada es clave para nuestra democracia, porque estas organizaciones representan los intereses y derechos de muchos grupos vulnerables, y que finalmente, a través de su accionar contribuyen al desarrollo social y económico del país”.


A su vez, el Delegado de la Provincia de Última Esperanza, manifestó que “cuando vemos a nuestras organizaciones de Natales adjudicarse este fondo, constatamos cómo el esfuerzo comunitario se transforma en oportunidades concretas para nuestros vecinos y vecinas. Estos proyectos no solo entregan herramientas, también refuerzan la identidad y el sentido de pertenencia en nuestra provincia. Como Delegación, valoramos profundamente que sean nuestras propias instituciones quienes lideren estas iniciativas, porque conocen de cerca las realidades y necesidades de Última Esperanza”.


Desde la Fundación Bio Patagonia, su presidenta Tatiana Romero, destacó que “incorporamos al equipo a una psicóloga con un enfoque deportivo muy fuerte, que también es escaladora, y que ha podido hacer las conexiones de cómo la escalada impacta en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la vida. Gracias a la metodología que estamos utilizando, las alumnas pueden reconocer la delgada línea entre la autoexigencia y perseverar, y eso es muy lindo de observar porque implica superar frustraciones, miedos y las ganas de abandonar, en cualquier aspecto de la vida”.


Finalmente, la Coordinadora del Condominio de Viviendas Tuteladas II de Natales, Tanya Ojeda, explicó que “gracias a este fondo nuestros usuarios van a acceder a actividades destinadas a mejorar su desarrollo cognitivo, y también a retomar el huerto comunitario que una vez tuvimos, lo que involucra dedicar tiempo, cuidado y trabajo en equipo”.


Desde su creación, el Fondo Para Vivir Mejor ha impulsado el desarrollo de 972 proyectos en todo Chile, con una inversión total que supera los 17 mil millones de pesos y que ha beneficiado a más de 238 mil personas.


ESTE SÁBADO 4 DE OCTUBRE: ELIGE VIVIR SANO Y SEREMITT INVITAN A PARTICIPAR EN CICLETADA FAMILIAR AL ATARDECER

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

