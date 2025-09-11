Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de septiembre de 2025

DPP ÚLTIMA ESPERANZA, SEREMI SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRIGENCIAS VECINALES SE DESPLIEGAN EN TERRENO PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO EN VÍSPERAS DE FIESTAS PATRIAS

​En un Gobierno en Terreno Itinerante, autoridades y dirigentas sociales recorrieron distintos sectores de Puerto Natales para dialogar con la comunidad, difundir medidas de seguridad y promover celebraciones responsables y seguras.

dppnatalesfiestas

Con el objetivo de fortalecer la prevención, promover el autocuidado y acercar los servicios del Estado a la comunidad, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, junto a la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, la Oficina Comunitaria de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales y las presidentas de la Unión Comunal Juntas Vecinales Unidas, desarrollaron un Gobierno en Terreno Itinerante en distintos barrios de la ciudad.


La actividad se desplegó en las juntas vecinales N°45 de la Población “Centenario”, N°41 de la Población “Kajeko” y la N°27 “Oscar Bustamante Mora” de la Población Pescadores, contando además con la participación de la presidenta de la Junta N°7. En cada sector, autoridades y dirigentas dialogaron con vecinas y vecinos, recogiendo inquietudes y compartiendo recomendaciones para unas celebraciones dieciocheras seguras y responsables.


Durante el recorrido se difundió información clave sobre el fono Denuncia Seguro (*4242), la línea de prevención del suicidio (*4141), además de medidas de prevención de accidentes y recomendaciones para evitar incivilidades durante las fiestas patrias.


El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, destacó que, “Hemos estado junto a la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, y las dirigentas vecinales del sector recorriendo partes de la ciudad, entregando a las vecinas y vecinos información relevante sobre seguridad y autocuidado, especialmente en estas Fiestas Patrias. Como Gobierno del presidente Gabriel Boric reafirmamos nuestro compromiso de estar en terreno, conversando con la comunidad y difundiendo canales de denuncia anónima como *4242. La seguridad pública es una tarea compartida y nuestro deber es acompañar a la ciudadanía”.


Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, subrayó el carácter preventivo de esta labor, “Hoy nos encontramos como Gobierno reforzando el trabajo conjunto con las instituciones, especialmente en este periodo previo a las Fiestas Patrias. Queremos que la gente celebre, pero que lo haga con responsabilidad, por eso nos hemos organizado con las presidentas de juntas de vecinos para entregar medidas de prevención y autocuidado directamente en los barrios”.


En tanto, la presidenta de la Junta N°27, Pamela Solís, valoró la cercanía de la actividad, “Nos pusimos de acuerdo en la Unión Comunal Juntas Vecinales Unidas en acercar al Gobierno a las poblaciones. Esa es la idea principal, y resultó muy bien el puerta a puerta, con una excelente recepción por parte de las y los vecinos”.


Con este despliegue, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad pública, la prevención y el trabajo colaborativo con las dirigencias sociales, fortaleciendo la presencia territorial y el acompañamiento directo a las comunidades de Última Esperanza.


PLAZA DE JUSTICIA

ESTE SÁBADO REALIZAN “PLAZA DE JUSTICIA Y DD.HH.” CON FOCO ESPECIAL EN POBLACIÓN MIGRANTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Leer Más

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
nuestrospodcast
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250