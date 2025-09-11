TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PERMITE CAPACITAR A JÓVENES EN ELECTROMECÁNICA

​En una ceremonia llena de alegría y satisfacción por los logros alcanzados, cinco jóvenes recibieron orgullosos sus diplomas de capacitación en “Mecánica Automotriz Electromecánica” en compañía de sus familias y monitores/as y entregado por autoridades nacionales y regionales del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.



Mónica Contreras Jacob, subdirectora técnica del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, junto con felicitar a los jóvenes por el logro alcanzado, recordó que dicha actividad es fruto de un intenso periodo de coordinaciones entre instituciones.



“Hoy día estamos celebrando la culminación de un proceso de trabajo que ha durado meses y que nos va a permitir entregar oportunidades reales de cambio a los jóvenes que han ingresado a nuestro Servicio de Reinserción Social Juvenil”, destacó.



El 1 de agosto de 2024 SENCE, en alianza con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, firmó un convenio de colaboración y transferencia con la Universidad de la Frontera, entidad Estatal que, ejecuta en todo el país, a través de OTEC’s locales, cursos de capacitación pertinente para jóvenes en proceso de reinserción social.



La Coordinadora Macrozonal de la Universidad de la Frontera para el programa SENCE-SRJ, Catherine Muñoz, expresó que Magallanes ha sido la única región sin tener ninguna deserción y donde todos los postulantes culminaron su proceso con una excelente asistencia.



“Estamos super contentas/os de poder ejecutar este proyecto a nivel nacional. Más aún de estar presente acá en Punta Arenas, donde nos fuimos dando cuenta de que este curso en particular comenzó con cinco participantes y terminó con los cinco, esto demuestra el compromiso y la necesidad de capacitación que tienen los jóvenes”, señaló, la coordinadora.



Del mismo modo, la directora regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Doris Sandoval Miranda, remarcó: “Hoy en Punta Arenas cinco jóvenes magallánicos han sido capaces de cumplir un proceso de 158 horas de capacitación y eso es especialmente significativo porque se ha puesto en juego su perseverancia, su constancia, su capacidad de cumplir con los acuerdos y compromisos y desarrollar esta potencialidad de responsabilidad y de aprendizaje que está en ellos”, destacó, además, de reforzar su compromiso con el trabajo que se está llevando a cabo con las instituciones involucradas en este proceso, especialmente el Servicio de Reinserción.



El director regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Cesar Montiel Alvarado, reconoció que la finalización exitosa de este proceso se debe a varios factores, pero principalmente a la buena disposición y voluntad de los jóvenes, sus familia y el esfuerzo y el trabajo comprometido de las instituciones en alianza, el OTEC, la Corporación Opción, entre otros.



“Cuando uno pone en la balanza y se pregunta, tanto esfuerzo para cinco adolescentes, Sí. Vale todo el esfuerzo de todas las personas y de todas las instituciones, incluso, para un solo joven. Como instituciones tenemos el deber de darles las oportunidades. Además, esto les va a cambiar la vida, absolutamente. Capacitados, perfeccionados en lo que les gusta y de seguro su vida laboral va a estar enmarcada desde este espacio. Valiosísimo lo que aquí pasó”, destacó la autoridad.



El curso de capacitación del Programa Fórmate para el Trabajo, tuvo una duración de 158 horas distribuidas en 41 jornadas de cuatro horas, teóricas y prácticas. Fue ejecutado por el OTEC regional Avansur, con basta experiencia en el rubro y, contó, tal como todos los programas SENCE, con un subsidio diario para movilización de $4.000 para cada joven, por día asistido y un seguro contra accidentes con una cobertura de 1.000 UF.



