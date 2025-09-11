Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE REFORMA DE PENSIONES 2025

​Más de 40 alumnas, junto a sus supervisores y profesores, participaron en esta jornada de capacitación cuyo objetivo fue acercar a los jóvenes al conocimiento del sistema de seguridad social en Chile.

insafareformapensiones

​En el salón de la Caja de Compensación Los Andes de Punta Arenas se llevó a cabo este miércoles una charla formativa sobre el sistema previsional y la Reforma de Pensiones 2025, dirigida a estudiantes de enseñanza media del Colegio INSAFA – Sagrada Familia.

 
Más de 40 alumnas, junto a sus supervisores y profesores, participaron en esta jornada de capacitación cuyo objetivo fue acercar a los jóvenes al conocimiento del sistema de seguridad social en Chile. Durante la exposición se abordaron temas como los mecanismos de capitalización, fondos, cotizaciones previsionales, retenciones y normas vigentes, además de la importancia del ahorro para el futuro laboral y pensional.

 
La actividad fue posible gracias al apoyo de la Caja de Compensación Los Andes, y fue organizada por MTC Group en conjunto con el Ministerio de Previsión Social del Gobierno de Chile.

 
Testimonios de las alumnas

 
Las estudiantes valoraron la instancia de aprendizaje y destacaron su utilidad práctica:

 
“Fue una experiencia muy útil porque nos enseñaron cosas que no sabíamos sobre cómo funciona el sistema de pensiones”, comentó una alumna.
“Me parece importante aprender ahora, antes de entrar al mundo laboral, para no cometer errores y estar mejor preparadas”, señaló otra participante.
“Nunca nos habían explicado tan claro lo que significa cotizar y ahorrar para la jubilación”, agregó una de las asistentes.

 
Segunda jornada en Punta Arenas

 
Cabe destacar que esta es la segunda charla realizada en la ciudad en septiembre. La primera tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, en dependencias de la misma Caja de Compensación, y estuvo dirigida a 30 estudiantes de enseñanza media de los colegios INSUCO y Centro de Estudios Patagonia.

 
Estas instancias buscan fomentar la educación previsional entre los jóvenes de la región, de manera que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar de manera informada su futuro laboral.



imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Leer Más

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
nuestrospodcast
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250