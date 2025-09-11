Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de septiembre de 2025

DE LAS ARTES MARCIALES AL CONGRESO: CANDIDATA A DIPUTADA GRACIELA ANDRADE (IND-UDI) APUESTA POR DEPORTES, SALUD Y RESPETO A LOS ANIMALES

Buenos días región.

gracielaandrade

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Graciela Andrade, conversó con la comunidad sobre su candidatura, propuestas y visión de la actualidad regional.

Andrade, independiente en cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), tiene 32 años, es estudiante de Derecho y artista marcial. Durante la entrevista, compartió parte de su historia personal, marcada por su experiencia como paciente crónica del Hospital Clínico de Magallanes. “Ha habido algo que me ha impulsado a hacer muchas cosas, soy paciente crónica del hospital clínico, soy trasplantada renal, desde hace 14 años, eso me ha permitido ver muchas cosas”, señaló.

En ese contexto, enfatizó que la salud es uno de los ejes centrales de su propuesta, abordando problemáticas como la falta de especialistas y las dificultades en los traslados. “El tema salud, existen muchas problemáticas de salud, el tema de los traslados, el tema de los especialistas, mucha gente habla de salud pero no está en la interna, en lo que realmente está pasando, no es lo mismo dicho por un paciente”, afirmó.

Otro de los puntos que destacó fue la tenencia responsable de mascotas y animales en el país, tema al que ha dedicado parte de su trayectoria personal y comunitaria. “Los animales merecen todo el respeto y no pueden pronunciarse respecto a sus debilidades. Nos vamos a basar en las cosas en las que uno tiene un apego y en las que uno ha trabajado mucho tiempo”, comentó.

La candidata sostuvo que sus propuestas nacen de experiencias vividas y del contacto directo con realidades locales, lo que, según afirmó, la motiva a representar a la región en el Congreso.


baseantarticaejercito

BASE O’HIGGINS DEL EJÉRCITO BUSCA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Leer Más

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
nuestrospodcast
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250