DE LAS ARTES MARCIALES AL CONGRESO: CANDIDATA A DIPUTADA GRACIELA ANDRADE (IND-UDI) APUESTA POR DEPORTES, SALUD Y RESPETO A LOS ANIMALES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Graciela Andrade, conversó con la comunidad sobre su candidatura, propuestas y visión de la actualidad regional.

Andrade, independiente en cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), tiene 32 años, es estudiante de Derecho y artista marcial. Durante la entrevista, compartió parte de su historia personal, marcada por su experiencia como paciente crónica del Hospital Clínico de Magallanes. “Ha habido algo que me ha impulsado a hacer muchas cosas, soy paciente crónica del hospital clínico, soy trasplantada renal, desde hace 14 años, eso me ha permitido ver muchas cosas”, señaló.

En ese contexto, enfatizó que la salud es uno de los ejes centrales de su propuesta, abordando problemáticas como la falta de especialistas y las dificultades en los traslados. “El tema salud, existen muchas problemáticas de salud, el tema de los traslados, el tema de los especialistas, mucha gente habla de salud pero no está en la interna, en lo que realmente está pasando, no es lo mismo dicho por un paciente”, afirmó.

Otro de los puntos que destacó fue la tenencia responsable de mascotas y animales en el país, tema al que ha dedicado parte de su trayectoria personal y comunitaria. “Los animales merecen todo el respeto y no pueden pronunciarse respecto a sus debilidades. Nos vamos a basar en las cosas en las que uno tiene un apego y en las que uno ha trabajado mucho tiempo”, comentó.

La candidata sostuvo que sus propuestas nacen de experiencias vividas y del contacto directo con realidades locales, lo que, según afirmó, la motiva a representar a la región en el Congreso.



