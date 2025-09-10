Punta Arenas,
10 de septiembre de 2025

DIPUTADO MATHESON: "PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ES OTRA ACCIÓN DISTRACTIVA DE ESTE GOBIERNO"

​El parlamentario criticó que hoja de ruta para Magallanes venga sin respaldo financiero y ausencia de plazos concretos para su materialización

"Quisiera saber que efectividad puede tener una hoja de ruta, sin tener certeza acerca de la disponibilidad presupuestaria, sin una priorización y sin una consulta ciudadana que permita ver con mayor claridad cuáles son las demandas, las dificultades y las necesidades de los habitantes del territorio", manifestó el diputado Christian Matheson, respecto del Plan de Infraestructura Pública para la región de Magallanes presentado hace pocos días atrás por el Gobierno Regional y la Seremi de Obras Públicas, que busca ser una suerte de derrotero para la región en los próximos treinta años, sin contar con un cronograma de cuándo estas obras se materializarán, ni cómo se financiarán.


Para el legislador magallánico, la propuesta no es más que "un cantinfleo más de este gobierno, que se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, pero sin entregar claridad de cómo, cuándo y si en realidad se ejecutarán acciones concretas, lo que lo convierte solo en una declaración de intenciones poco responsable en época de campaña electoral, en lugar de ser un plan que realmente vaya en la línea del desarrollo y el crecimiento del territorio".


"Lo que resulta más preocupante", complementó el parlamentario, "es que el gobierno anunció que para el próximo año habrá una reducción del 1,9% del presupuesto para el Gobierno Regional de Magallanes, lo que tendrá un impacto negativo en el desarrollo de la región e irá en contra de cualquier Plan de Infraestructura Pública que se pueda pretender", dijo.


"Lo más lamentable de esto último es que para destinar recursos millonarios a fundaciones afines al gobierno o para contratar a más de 100.000 funcionarios de dudosa necesidad, con un costo de 2,6 millones de pesos mensuales cada uno, no hubo problema, y peor aún, pagar sueldos escandalosos de hasta 20 millones de pesos a funcionarios del Servicio que se encargará de aumentar en unos exiguos 25.000 pesos la PGU de pensionados, tampoco han tenido problema", apuntó el legislador, agregando que "este gobierno prometió avanzar en la descentralización, pero en lo que será el último presupuesto que presentará al país, ha decidido afectar el desarrollo de las regiones recortando la asignación de recursos y recurriendo a la presentación de un Plan de Infraestructura Pública, sin financiamiento, para distraer la atención de los magallánicos", concluyó el diputado Matheson.


SEREMI DE EDUCACIÓN CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN DESTACANDO A ESTUDIANTES Y MONITORAS DEL PLAN “CONTIGO APRENDO 2025”

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

