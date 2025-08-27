27 de agosto de 2025
BUEN TRATO HACIA LA CIUDADANÍA: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO MEJORA SU INFRAESTRUCTURA
“Esperamos que el público que asista a la Delegación, conozca que existen estas prestaciones y que pueden hacer uso de ellas”, informó el delegado José Campos.
Con el objetivo de brindar una atención inclusiva, accesible y con enfoque de género, se habilitaron espacios amigables en la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, en línea con las necesidades de usuarios y usuarias. Algunas de las nuevas instalaciones contemplan un estacionamiento de bicicletas, dispensador de agua para el público, portafolletos y un mudador para quienes lo requieran.
“Son detalles que vienen a transformar la experiencia de la ciudadanía al interactuar con el servicio público, buscando promover el respeto y la inclusión, con enfoque de género y accesibilidad para todas las personas que visitan la Delegación”, indicó el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto.
La iniciativa se enmarca en los principios y estándares establecidos en la Estrategia de Buen Trato en la Atención de Público de la Subsecretaria del Interior y el Servicio de Gobierno Interior. Con ella, se espera integrar la perspectiva de género, inclusión y territorialidad.
