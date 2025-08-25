Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

CONOCE EL DESPLIEGUE EN EL CAMPEONATO DE LA HERMANDA EN TIERRA DEL FUEGO

CONEXIÓN  PDI

WhatsApp Image 2025-08-26 at 5

​En una nueva edición del programa Conexión PDI de Polar Comunicaciones, el subprefecto Patricio Gómez Cárcamo, jefe de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, fue el invitado principal para conversar sobre el tradicional Campeonato de la Hermandad, competencia automovilística binacional que este año se celebró en Tierra del Fuego, congregando a miles de personas provenientes tanto de Chile como de Argentina.

 Durante la entrevista, Gómez Cárcamo detalló el operativo especial realizado por la PDI, que incluyó fiscalizaciones a extranjeros y la atención de consultas sobre trámites migratorios en el marco del evento. Estas acciones, explicó, buscan garantizar un desarrollo seguro de la competencia y apoyar a quienes requieren orientación respecto a su situación migratoria. 

 El subprefecto subrayó además la relevancia del campeonato como un espacio de integración fronteriza y hermandad, que año a año fortalece los lazos entre ambas naciones, no solo desde lo deportivo, sino también en el plano social, cultural y turístico. 

 Con este despliegue, la PDI reafirma su compromiso con la seguridad y el acompañamiento ciudadano en la región austral, acompañando instancias masivas que movilizan a miles de personas y que proyectan a Magallanes y Tierra del Fuego como un territorio de encuentro binacional.



REVALORANDO LA HAZAÑA DEL PILOTO LUIS PARDO: PRÓXIMA CHARLA DEL CICLO CIENCIA Y CHOCOLATE DE INACH

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CONAF INAUGURAN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PARQUE CHABUNCO

​El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al director regional subrogante de Conaf, Michael Arcos, recorrieron el circuito que abarcó la realización de este proyecto comunitario, señalando su satisfacción por el resultado logrado.

​El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al director regional subrogante de Conaf, Michael Arcos, recorrieron el circuito que abarcó la realización de este proyecto comunitario, señalando su satisfacción por el resultado logrado.

TRES HOMBRES RESULTAN HERIDOS TRAS VIOLENTO ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE

centropenitpuntaarenas

INTERNO FALLECE AL INTERIOR DEL PENAL DE PUNTA ARENAS TRAS REGRESAR DE SALIDA DOMINICAL

sagmagallanesgore

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

UN CENTENAR DE ADULTOS MAYORES PARTICIPAN DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUEGOS DE SALÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

