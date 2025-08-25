CONOCE EL DESPLIEGUE EN EL CAMPEONATO DE LA HERMANDA EN TIERRA DEL FUEGO

​En una nueva edición del programa Conexión PDI de Polar Comunicaciones, el subprefecto Patricio Gómez Cárcamo, jefe de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, fue el invitado principal para conversar sobre el tradicional Campeonato de la Hermandad, competencia automovilística binacional que este año se celebró en Tierra del Fuego, congregando a miles de personas provenientes tanto de Chile como de Argentina.

Durante la entrevista, Gómez Cárcamo detalló el operativo especial realizado por la PDI, que incluyó fiscalizaciones a extranjeros y la atención de consultas sobre trámites migratorios en el marco del evento. Estas acciones, explicó, buscan garantizar un desarrollo seguro de la competencia y apoyar a quienes requieren orientación respecto a su situación migratoria.

El subprefecto subrayó además la relevancia del campeonato como un espacio de integración fronteriza y hermandad, que año a año fortalece los lazos entre ambas naciones, no solo desde lo deportivo, sino también en el plano social, cultural y turístico.

Con este despliegue, la PDI reafirma su compromiso con la seguridad y el acompañamiento ciudadano en la región austral, acompañando instancias masivas que movilizan a miles de personas y que proyectan a Magallanes y Tierra del Fuego como un territorio de encuentro binacional.







