MÁS DE 100 JUGADORES ANIMARON LA CUARTA FECHA DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA

Con más de un centenar de competidores y un gimnasio colmado de público, se desarrolló este domingo la cuarta fecha del III Ranking Municipal de Tenis de Mesa y del II Ranking Municipal Paralímpico, certamen que organiza la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas.

La jornada, realizada en el gimnasio Vanessa Mihovilovic, marcó el inicio del segundo semestre de esta liga que busca fomentar la práctica de la disciplina desde edades tempranas y, a la vez, consolidar un espacio inclusivo con la incorporación permanente de la modalidad paralímpica.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la masiva convocatoria y el carácter único del torneo: "Estamos muy contentos porque son 100 los jugadores que participan en esta competencia. Este es el tercer año que realizamos el ranking escolar y, por segundo año consecutivo, mantenemos el torneo paralímpico, que es permanente y probablemente el único en la región. Eso nos llena de orgullo, ya que permite a nuestros deportistas contar con una instancia estable de competencia, además de reunir a las familias en torno al deporte", señaló.

Desde la organización valoraron el crecimiento sostenido del campeonato. Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación Municipal de Deportes, explicó que el certamen ha triplicado su número de inscritos desde sus inicios: "En 2022 partimos con cerca de 30 participantes y hoy tenemos 100. Este aumento nos llevó a trasladarnos a un nuevo recinto, gracias a la colaboración de la Asociación de Gimnasia Punta Arenas, que facilitó el gimnasio Vanessa Mihovilovic, un espacio que permite recibir de mejor forma a todos los competidores".

El torneo contempla categorías convencionales desde los 7 años en adelante, como Sub 9, Sub 11, Sub 14, Sub 17 y Todo Competidor, tanto en damas como varones; y, en modalidad paralímpica, niveles Iniciante e Intermedio, sin límite de edad.

La importancia de esta instancia también es reconocida por las familias. Jessica Paredes, madre de uno de los jugadores, valoró el impacto positivo de la liga: "Es muy importante que se realicen estos campeonatos, porque los niños van creciendo con la disciplina. Mi hijo empezó en Sub 9 y ahora compite en Sub 11. Además, cada vez se integran más niños y, con la inclusión de los paralímpicos, todos pueden sentirse parte de este deporte".

Los protagonistas de la jornada fueron los propios jugadores. Diego Montecinos, ganador de la categoría Sub 11, comentó con entusiasmo: "Fue muy divertido, todos jugaron muy bien. Yo entreno dos veces a la semana y me gusta mucho cuando puedo rematar".

La próxima fecha del ranking se disputará el 28 de septiembre, en el mismo recinto, y la liga se extenderá hasta octubre, cuando se realice la premiación y cierre del año.

