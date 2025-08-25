EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS CONOCE EN TERRENO LAS FAENAS DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO AL SUR DEL MUNDO

​En el marco de las actividades de relaciones exteriores y reuniones bilaterales suscritas por el Ejército de Chile, que considera el Programa de Asociación Estatal 05/25 Ingeniería de Construcción Horizontal, una delegación del Ejército de los Estados Unidos visitó el proyecto Vicuña-Yendegaia y el frente de trabajo Cordillera Darwin, obras ejecutadas por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), que unirá la ciudad de Puerto Williams con Chile continental mediante una ruta bimodal tierra-mar.

La comisión norteamericana fue recibida en Punta Arenas por el Jefe de la Sub Jefatura Zonal del Cuerpo Militar del Trabajo “Punta Arenas”, Teniente Coronel Rodrigo Vergara Q., quién expuso la historia, situación general y desafíos futuros a nivel regional. “Esta visita profesional es una gran oportunidad, ya que permite intercambiar y homologar conocimientos, como también estrechar vínculos de amistad profesional”, aseguró el oficial.

Posteriormente, se dirigieron al campamento “Cordillera Darwin”, lugar donde el Jefe Técnico, Capitán Carlos Bahamonde F., los acompañó en un recorrido a las instalaciones del campamento base y les explicó las condiciones de trabajo y de habitabilidad, así como la metodología y planificación de obras.

Tras la visita se obtuvieron importantes acuerdos para el desarrollo del Programa de Ingeniería Horizontal a realizarse durante el año 2026, en que se prevé que 10 militares pertenecientes a la 176th Engineer Brigade, de la Texas Army National Guard, se desplieguen en apoyo a las obras en ejecución en dicho frente de trabajo.



​Para el Capitán Patrick Hussey (EE.UU.), la visita a las obras del CMT en Punta Arenas “ha sido muy exitosa, con un itinerario bien estructurado que dejó a nuestro grupo con una gran comprensión de la misión del CMT y de cómo podemos mejorar la asociación y obtener valiosas experiencias de entrenamientos”.

​Este tipo de intercambios profesionales posiciona al Ejército de Chile como un referente internacional en la integración física territorial, mediante conectividad de zonas fronterizas e insulares y construcción de obras viales e infraestructura que contribuyen a mantener la soberanía del país.





