MERCADO BLUMAR CELEBRÓ SU ANIVERSARIO CON LA COMUNIDAD Y SIGUE CON SORPRESAS

​Desde muy temprano, decenas de familias llegaron hasta el local de Mercado Blumar en calle El Ovejero para sumarse a la fiesta de aniversario.



La jornada tuvo de todo: emoción, alegría y, por supuesto, mucho salmón. Las primeras 100 personas que llegaron se llevaron un filete totalmente gratis y, para quienes llegaron después, hubo 50 piezas adicionales a mitad de precio, lo que convirtió la mañana en un verdadero encuentro comunitario en torno al mar.





“Estamos felices de cumplir tres años y sentir que este espacio ya es parte de la vida de muchos magallánicos. Ver las sonrisas de quienes recibieron su filete de salmón es el mejor regalo que podemos tener”, expresó Trinidad Amezaga, jefa de tienda de Mercado Blumar.



​

La jefa de tienda destacó además que la esencia de Mercado Blumar va más allá de la venta de productos. “Siempre hemos querido que la tienda sea un lugar de encuentro, donde se compartan recetas, experiencias y momentos en comunidad. Estos tres años han sido una confirmación de que vamos por buen camino”, resaltó.



​

Y la celebración continúa. Durante la última semana de agosto, el aniversario se vivirá con distintas actividades y sorpresas. Una de las más esperadas será la clase de cocina gratuita del sábado 30 de agosto, en el chef David Ojeda, que enseñará recetas fáciles y deliciosas con productos del mar.





La invitación es abierta a toda la comunidad: ya sea para aprender nuevas preparaciones, aprovechar las promociones o simplemente compartir un momento especial, este mes es la ocasión perfecta para celebrar el sabor del mar y la identidad magallánica.













