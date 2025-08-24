Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

24 de agosto de 2025

EXPONEN EXPERIENCIA PEDAGÓGICA INNOVADORA DEL JARDÍN INFANTIL NELDA PANICUCCI DEL SLEP MAGALLANES EN SEMINARIO EN PUERTO MONTT

WhatsApp Image 2025-08-21 at 13

Niños y niñas del nivel sala cuna que asisten al Jardín Infantil Nelda Panicucci fueron los protagonistas de un proyecto de aula que vinculó a los párvulos y a sus familias con la música a través de la construcción de instrumentos, el juego y la asistencia a un concierto a cargo del Conservatorio de la Universidad de Magallanes.

La propuesta pedagógica fue seleccionada por su carácter innovador para ser presentada en el seminario "Semillas de Ciudadanía" que se celebró esta semana en Puerto Montt y que reunió a especialistas en educación inicial de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El proyecto de aula estuvo a cargo del equipo conformado por la educadora de párvulos Katia Balich y el equipo técnico que integran Carol Cancino, Beatriz Soto y María José Soto.

Katia Balich viajó a Puerto Montt para representar al Jardín Infantil Nelda Panicucci y al SLEP Magallanes. Allá expuso cómo se gestó y se ejecutó esta iniciativa que involucró a los niños y niñas, a sus familias, a las educadoras y técnicos del recinto educativo. Al respecto explicó que “un proyecto musical en sala cuna es una excelente forma de potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas desde los primeros meses de vida. La música favorece el lenguaje, la motricidad, la expresión emocional, la memoria y el vínculo afectivo”.

Agregó que “como parte del proyecto musical se hizo una alianza educativa y cultural con el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes lo que permitió ampliar los horizontes del aprendizaje musical en la sala cuna y enriquecer las experiencias sonoras”. En ese contexto, los músicos del Conservatorio ofrecieron el concierto “Arrurú”, con una interpretación diseñada para la infancia.

La directora del Jardín Nelda Panicucci, Marcela Muñoz, comentó sobre la participación del recinto educativo en el seminario en Puerto Montt que “compartir esta experiencia es muy relevante porque no solamente representa a nuestra unidad educativa, a los jardines VTF y al SLEP Magallanes como entes sostenedores de nuestro equipo, sino que también representa a la región y compartir experiencias que aporten y enriquezcan a la educación parvularia siempre es digno, significativo y por supuesto valorizamos el trabajo que realiza el equipo técnico en este proyecto que estamos presentando”

La iniciativa también fue destacada por apoderados. Paula Chiguay comentó que “nosotros trabajamos juntos en familia un instrumento musical que es el piano y lo construimos con mi hijo mayor, con el papá de Javiera y con la Javi en casa”.

Sandro Almonacid dijo a su turno que “a mi hijo le encanta el tema de la percusión, entonces nosotros le compramos una batería chiquitita y todos los días ya llega a tocar después del jardín”.


frontis_jardín

JARDÍN INFANTIL "PEQUEÑOS COLONOS" DE PUERTO WILLIAMS OBTIENE CERTIFICACIÓN DE SELLO ANTÁRTICO EDUCACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST LIDERA CON 28% EN PRIMERA VUELTA Y AVENTAJARÍA A JARA POR 13 PUNTOS EN BALOTAJE

Leer Más

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

kastjara
nuestrospodcast
embaustralia

EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN CHILE SE REÚNE CON COALICIÓN DE JÓVENES ANTÁRTICOS DE PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
criteriaencuesta

REACOMODO ELECTORAL: KAST PRIMERO, JARA SEGUNDA Y MATTHEI TERCERA, SEGÚN CRITERIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
5d844b13-9142-4e56-b015-67f8a03765bf

SUBDERE LANZA CONSULTA PARA ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE LA LEY CHOLITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
antarticaejercito

EJÉRCITO CONFIRMA NORMALIDAD EN BASES ANTÁRTICAS LUEGO DE SISMO 7,6 Y CANCELACIÓN DE ALARMA DE TSUNAMI

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.