EXPONEN EXPERIENCIA PEDAGÓGICA INNOVADORA DEL JARDÍN INFANTIL NELDA PANICUCCI DEL SLEP MAGALLANES EN SEMINARIO EN PUERTO MONTT

Niños y niñas del nivel sala cuna que asisten al Jardín Infantil Nelda Panicucci fueron los protagonistas de un proyecto de aula que vinculó a los párvulos y a sus familias con la música a través de la construcción de instrumentos, el juego y la asistencia a un concierto a cargo del Conservatorio de la Universidad de Magallanes.

La propuesta pedagógica fue seleccionada por su carácter innovador para ser presentada en el seminario "Semillas de Ciudadanía" que se celebró esta semana en Puerto Montt y que reunió a especialistas en educación inicial de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El proyecto de aula estuvo a cargo del equipo conformado por la educadora de párvulos Katia Balich y el equipo técnico que integran Carol Cancino, Beatriz Soto y María José Soto.

Katia Balich viajó a Puerto Montt para representar al Jardín Infantil Nelda Panicucci y al SLEP Magallanes. Allá expuso cómo se gestó y se ejecutó esta iniciativa que involucró a los niños y niñas, a sus familias, a las educadoras y técnicos del recinto educativo. Al respecto explicó que “un proyecto musical en sala cuna es una excelente forma de potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas desde los primeros meses de vida. La música favorece el lenguaje, la motricidad, la expresión emocional, la memoria y el vínculo afectivo”.

Agregó que “como parte del proyecto musical se hizo una alianza educativa y cultural con el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes lo que permitió ampliar los horizontes del aprendizaje musical en la sala cuna y enriquecer las experiencias sonoras”. En ese contexto, los músicos del Conservatorio ofrecieron el concierto “Arrurú”, con una interpretación diseñada para la infancia.

La directora del Jardín Nelda Panicucci, Marcela Muñoz, comentó sobre la participación del recinto educativo en el seminario en Puerto Montt que “compartir esta experiencia es muy relevante porque no solamente representa a nuestra unidad educativa, a los jardines VTF y al SLEP Magallanes como entes sostenedores de nuestro equipo, sino que también representa a la región y compartir experiencias que aporten y enriquezcan a la educación parvularia siempre es digno, significativo y por supuesto valorizamos el trabajo que realiza el equipo técnico en este proyecto que estamos presentando”

La iniciativa también fue destacada por apoderados. Paula Chiguay comentó que “nosotros trabajamos juntos en familia un instrumento musical que es el piano y lo construimos con mi hijo mayor, con el papá de Javiera y con la Javi en casa”.

Sandro Almonacid dijo a su turno que “a mi hijo le encanta el tema de la percusión, entonces nosotros le compramos una batería chiquitita y todos los días ya llega a tocar después del jardín”.

