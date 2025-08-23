GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE RESTOS NÁUFRAGOS DE LA LANCHA MOTOR “ANA BELÉN”

La Gobernación Marítima de Puerto Williams informa que durante la jornada de hoy, 22 de agosto, se encontraron restos náufragos correspondientes a la lancha motor “Ana Belén”, embarcación desaparecida desde el 21 de agosto en aguas al sur de Punta Arenas.



​



El Capitán de Navío Manuel Iturria, Gobernador Marítimo de Puerto Williams, señaló: “A las 17:37 horas, el Alcalde de Mar de Timbales reportó que la lancha ‘Sebastián I’, que acudió al llamado de la Autoridad Marítima, halló restos de la embarcación al sur de bahía Sea”, sector ubicado al oeste de bahía Cook, a 226 kilómetros al sur de Punta Arenas y en las cercanías del extremo occidental del canal Beagle.



​



Tras la confirmación del hallazgo se dispuso el despliegue al área del PSG “Isaza”, unidad operativa de la Tercera Zona Naval, para apoyar las tareas de rebusca.



​



​“Este hallazgo es resultado de un esfuerzo conjunto entre medios navales y aéreos de la Armada y la valiosa colaboración de embarcaciones particulares de la zona. Consignar además que, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, se han acumulado más de siete horas y media de vuelo en el sector. La Armada de Chile mantendrá la búsqueda con todos los medios disponibles”, complementó.



​



​En paralelo, en la capital regional, la información fue comunicada a los familiares en una reunión realizada en la Gobernación Marítima de Punta Arenas, con participación telemática del mando naval a cargo de la operación, instancia en la que también se dispuso apoyo y contención.



​



​Las actividades de búsqueda continuarán mañana, considerando las adversas condiciones climáticas que afectan la zona. En primera instancia, se desplegará el avión de exploración aeromarítima N-264 del Grupo Aeronaval Sur junto a Unidades de Superficie, las cuales reforzarán las labores en el área de operaciones.

​



De esta forma, la Autoridad Marítima reafirma su compromiso con la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar.







