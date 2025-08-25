Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

MÁS DE 350 EMPLEOS OFRECERÁ LA FERIA LABORAL #HAYVACANTES 2025 ORGANIZADA POR SENCE

​Este 27 de agosto en Puerto Natales

Con más de 350 puestos de trabajo disponibles en rubros como comercio, turismo, pesca y construcción, este miércoles 27 de agosto se realizará en el Gimnasio Carrera de Puerto Natales la Feria Laboral #HayVacantes 2025, organizada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence)  y con la colaboración de la Municipalidad de Natales.


El anuncio fue realizado esta mañana en el Rodoviario de la ciudad, donde autoridades locales invitaron a la comunidad a participar de esta instancia gratuita de intermediación laboral, que estará abierta entre las 9:30 y las 18:00 horas. Durante la jornada, 13 empresas ofrecerán oportunidades laborales, recibiendo directamente a los postulantes.


Como anticipo, en el mismo rodoviario se habilitó un punto de inscripción de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), que permitió a los interesados adelantar este trámite y llegar preparados a la feria.


Entre las novedades de esta versión se encuentra la experiencia "Arma tu Ruta", que entregará a cada visitante un folleto y acceso a información digital para planificar su recorrido según su perfil laboral, optimizando tiempos y evitando filas. Asimismo, se realizarán Talleres de Apresto Laboral, donde profesionales del Sence enseñarán a elaborar un currículum efectivo, preparar entrevistas y fortalecer estrategias de búsqueda de empleo.


La directora regional de Sence Magallanes, Doris Sandoval, destacó que la feria busca ser un espacio acogedor y eficiente: "Esperamos que sea una oportunidad real de encuentro entre quienes buscan empleo y las empresas que hoy requieren trabajadores. Este es un esfuerzo conjunto con la Municipalidad, porque son los equipos locales quienes conocen de cerca las necesidades más urgentes de la comunidad".


Por su parte, la directora de Desarrollo Local de la Municipalidad de Natales, Maritza Vera, reforzó la invitación a participar: "La feria es un espacio donde no solo habrá empresas entregando oportunidades laborales, sino también orientación y acompañamiento a los trabajadores. Además, ayudaremos a que las personas puedan usar las herramientas digitales disponibles, como la clave única y la Bolsa Nacional de Empleo".


Las autoridades recordaron que los postulantes deben asistir con su currículum actualizado. En la feria, al momento de la acreditación, recibirán un código QR que permitirá postular directamente en los stands. Un equipo de apoyo estará disponible para quienes requieran registrarse o digitalizar sus documentos.


La Feria Laboral #HayVacantes Sence Magallanes 2025 es abierta a toda la comunidad. Más información y acceso a las ofertas de empleo en www.bne.cl.


