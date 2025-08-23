Punta Arenas,
23 de agosto de 2025

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIFUNDE POSESIONES EFECTIVAS A LA CIUDADANÍA

​La actividad fue encabezada por la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, y la Directora Regional del Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante.

FOTO CHARLA POSESIÓN EFECTIVA REGISTRO CIVIL

​Dentro de sus planes de trabajo para acercar sus prestaciones y productos a la ciudadanía, el Servicio de Registro Civil e Identificación ofreció esta semana una charla sobre Posesiones Efectivas en la sede regional de la Cámara Chilena de la Construcción, la cual estuvo abierta a la comunidad magallánica.

 
La actividad fue encabezada por la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, y la Directora Regional del Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante. En la oportunidad, Arturo Aranda, Abogado de la Unidad Jurídica Regional del Registro Civil, abordó diversos aspectos de la Ley N° 19.903 sobre el Procedimiento para otorgar la Posesión Efectiva de la Herencia. Explicó que la posición efectiva es un trámite que se realiza, en este caso, ante el servicio público -también puede ser ante los tribunales-, pero que en sí mismo no constituye una disposición de bienes, sino que busca determinar quiénes son todos los herederos de una persona fallecida.

 
El profesional señaló que en una posición efectiva los herederos de una persona difunta se determinan al día de su fallecimiento, definiéndose en base a los denominados Órdenes de Sucesión: 1° Descendientes y Cónyuge; 2° Ascendientes y Cónyuge; 3° Hermanos/as; 4° Colaterales hasta el sexto grado; 5° Fisco de Chile.

 
La tramitación de una posesión efectiva puede resultar gratuita o afecta al pago de un arancel. Una vez detallados en el inventario los bienes y deudas y su valoración, se determina el valor total o masa hereditaria dejada por el causante o fallecido. Si el total de la masa hereditaria -esto es, el valor de todos los bienes-, no supera las 15 Unidades Tributarias Anuales, UTA ($12.356.460), estará exenta de pago. Si superan las 15 UTA y hasta 45 UTA ($37.069.380), se paga arancel de 1,6 UTM de arancel ($109.835); y superiores a 45 UTA, se paga 2,5 UTM ($171.618).

 
Entre las novedades, remarcó que hace dos años, en virtud de la nueva Ley de Control de Armas, se incorporó un recuadro especial en el inventario de bienes, relativo a la individualización de las armas de fuego que haya podido tener inscritas a su nombre.

 
En la oportunidad, la Directora Regional del servicio, Lorena Bustamante, subrayó el éxito de esta charla como equipo: “Este evento refleja nuestro compromiso de empoderar a la comunidad con el conocimiento necesario para conocer procesos legales importantes. La participación y las valiosas preguntas demuestran la relevancia de estos temas para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Seguiremos ofreciendo instancias como esta, acercando la información y el apoyo a quienes más lo necesitan”.

 
Para la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, fue una actividad muy fructífera y que despertó bastante interés, con una amplia convocatoria: “El Registro Civil es un servicio que trabaja permanentemente en terreno y de manera cercana con la ciudadanía. No se limita a los operativos de cédulas de identidad, sino que también aborda materias que son esenciales para la vida cotidiana de las personas, entregando apoyo y orientación en trámites que impactan directamente en sus familias y comunidades”. En este caso en particular, destacó que la charla sobre posesión efectiva generó muchas preguntas como “un trámite que, si bien no es de difícil comprensión o acceso, siempre genera dudas al momento del fallecimiento de un familiar. Y en ese sentido, el Registro Civil no solo entrega orientación en actividades como ésta, sino que también en cada una de sus oficinas, donde permanentemente está disponible para aclarar inquietudes y acompañar a las familias en este proceso”.

 
Entre los asistentes a la charla, José Fernández destacó la calidad de la exposición, "porque me ayudó a aclarar dudas, definir conceptos, saber procedimientos, tramitación, excepciones, valores, métodos de pago. Encontré que fue bastante completa para la duración de la charla".

 
Por su parte, Miren Aguirrechea resaltó que “la actividad fue muy útil, la verdad. Me sacó de hartas dudas. Quedó muy claro y bien precisa la información”.

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIFUNDE POSESIONES EFECTIVAS A LA CIUDADANÍA

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

