Punta Arenas,
24 de agosto de 2025

UN CENTENAR DE ADULTOS MAYORES PARTICIPAN DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUEGOS DE SALÓN

Compitieron en carioca, escoba y dominó en un encuentro organizado por la Municipalidad de Punta Arenas. ​

CAMPEONATO MUNICIPAL DE JUEGOS DE SALÓN 2025 (8)

Con un ambiente de camaradería y sana competencia, este viernes 22 de agosto se desarrolló el Campeonato de Juegos de Salón 2025, organizado por la Unidad de Adulto Mayor y Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas. La actividad reunió a 105 personas mayores de 60 años en la sede de Covadonga 063, quienes compitieron en tres tradicionales disciplinas: carioca, escoba y dominó.

El certamen, que se desarrolla por quinto año consecutivo, busca generar espacios de encuentro y recreación, donde los protagonistas son los propios vecinos más adultos de la comuna. Cada participante puede optar por una sola disciplina, con el fin de permitir una mayor inclusión de competidores.

Para Angélica Vera, recién inscrita en la agrupación, esta fue una oportunidad para compartir y distraerse: “Comencé hace poco aquí en la Unidad de Adulto Mayor y me vine a inscribir al campeonato. Aquí participo con mis amigas, es muy entretenido porque nos distrae la mente. Hay competencia, entonces uno quiere estar presente”, comentó.

En tanto, Marta Mansilla valoró el espacio como una forma de ejercitar la memoria y reencontrarse con juegos que practicaba en su juventud: “Es muy bueno porque ayuda a la memoria. Hace años que no jugaba a la escoba, pero lo hacía cuando era joven. Ahora disfruto con las compañeras y paso una tarde entretenida. Hace dos años participo en la agrupación y siempre es una experiencia positiva”, señaló.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la masiva convocatoria y la importancia de mantener vivas estas tradiciones locales: “Son más de 100 adultos mayores que están en un campeonato municipal de carioca, dominó y escoba, juegos muy tradicionales en Magallanes. Aquí lo importante es que la gente comparta. Todos se mezclan, juegan toda la tarde, disfrutan de una rica once y de un ambiente seguro y acogedor. Estamos contentos, porque la mayoría llega sola y aquí se agrupan, generando lazos a través de estos juegos tan característicos de nuestra ciudad”.

El jefe comunal además extendió la invitación a sumarse a las diversas instancias municipales disponibles para personas mayores: “No hay requisitos de inscripción, ni ficha social. Basta con las ganas de participar. Hoy tenemos más de 1.200 adultos en talleres gratuitos, y siempre estamos generando actividades para las tardes y mañanas, pensando en todos los gustos”, explicó.

La agenda continuará en septiembre con el tradicional Bingo del Adulto Mayor, que se realizará en una sola jornada y contará con 300 cupos disponibles, distribuidos entre Espacio Quillota y Cordenap.



