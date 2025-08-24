29 ORGANIZACIONES SOCIALES DE PUERTO NATALES RESULTARON FAVORECIDAS CON EL FONDO CONCURSABLE DE AGUAS MAGALLANES 2025

Con una ceremonia marcada por el reconocimiento al trabajo comunitario, Aguas Magallanes dio inicio en Puerto Natales a la entrega de recursos de su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario 2025, instancia que este año contó con un financiamiento total de $45 millones destinados a proyectos de organizaciones sociales de la región. En esta primera actividad, 29 agrupaciones de la comuna fueron beneficiadas con aportes económicos para concretar proyectos orientados a favorecer actividades comunitarias, mejorar espacios y fomentar la participación ciudadana. La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde y representantes de la Delegación Presidencial de Última Esperanza, quienes valoraron el aporte del fondo y su contribución al fortalecimiento de las organizaciones sociales en la comuna.

Durante la ceremonia, Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, resaltó la relevancia y continuidad de esta iniciativa, que desde hace 14 años ha beneficiado a cientos de agrupaciones sociales en la región, convirtiéndose en una herramienta concreta para impulsar el liderazgo comunitario, fomentar la participación ciudadana y generar un impacto real en los territorios. "Lo que buscamos con este fondo es estar presentes, no solo como institución, sino como un vecino comprometido con las comunidades. Entregamos recursos, pero, sobre todo, apostamos por las personas, sus ideas y su capacidad de transformar positivamente su entorno".

Una de las organizaciones beneficiadas fue la Junta de Vecinos N°47 Leonardo E. Ariste Roldán, que participó por primera vez en este fondo concursable. Janette Miranda, presidenta de la organización vecinal, compartió sus impresiones y valoró el aporte de Aguas Magallanes. "Es la primera vez que participamos como junta de vecinos y este apoyo nos permitirá equipar nuestra sede, especialmente nuestra cocina. Estamos muy agradecidos porque este fondo reconoce el esfuerzo y nos impulsa a seguir adelante", destacó.

Durante las próximas semanas, la compañía continuará con la entrega de recursos en las comunas de Porvenir, Puerto Williams y Punta Arenas, reafirmando su compromiso con el desarrollo inclusivo, participativo y equitativo en toda la Región de Magallanes.

​

