Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de agosto de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y PADRE LAS CASAS SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN

​El acuerdo busca acelerar la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado mediante una nueva plataforma.

DD 5
La entrega de herramientas tecnológicas, la capacitación de los funcionarios y la reducción en la tramitación de documentos son algunos de los beneficios que traerá la implementación de la nueva plataforma digital, recibida por el municipio de Punta Arenas gracias a la firma de un convenio de colaboración con su par de Padre Las Casas.
 
El nuevo gestor documental permitirá al municipio contar con trazabilidad en los documentos de cada una de sus direcciones, unidades y departamentos.
 
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que en el año 2020 solicitó realizar las acciones pertinentes para implementar el sistema de "papel cero" en el municipio, ya que el uso de documentos físicos implica menor sustentabilidad y mayor demora en los procesos. "Sumar esto va a permitir no solamente simplificar los procesos, sino también entregar información oportuna, demorar menos en la atención a los contribuyentes y vecinos, pero también internamente, y lo más importante, gastar menos papel".
 
Respecto a este nuevo convenio, el jefe comunal expresó su agradecimiento por la colaboración de Padre Las Casas. "Allá lo han desarrollado, y tal como lo conversamos con el alcalde subrogante, lo que buscamos es que las buenas prácticas se repliquen". Asimismo, subrayó: "Contratamos hace un par de meses a una profesional justamente para que lidere este tema, y en estos tres meses se ha avanzado mucho respecto de una solicitud que llevaba bastante tiempo".
 
Desde Padre Las Casas, el alcalde subrogante, Patricio Vidal, destacó: "Esta herramienta de gestión permitirá dar un pequeño salto en el proceso de transformación digital, y estamos muy contentos, porque esta es la vigésima municipalidad del país con la que firmamos este convenio. Esperamos que les sea tan útil como nos ha sido a nosotros y a las otras 19 municipalidades que ya la han incorporado a su gestión".
 
Finalmente, Carolina Zec, parte del equipo de Transformación Digital del municipio, destacó que Punta Arenas está avanzando hacia la transformación digital, y que es muy importante contar con un registro y trazabilidad de toda la documentación y procesos. Además, informó que "esto permitirá un mejor resguardo de la información y el cumplimiento de la Ley de Transformación Digital, que debe implementarse antes del año 2027", concluyó.


DD 5

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y PADRE LAS CASAS SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250