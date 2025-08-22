MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y PADRE LAS CASAS SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN

La entrega de herramientas tecnológicas, la capacitación de los funcionarios y la reducción en la tramitación de documentos son algunos de los beneficios que traerá la implementación de la nueva plataforma digital, recibida por el municipio de Punta Arenas gracias a la firma de un convenio de colaboración con su par de Padre Las Casas.

El nuevo gestor documental permitirá al municipio contar con trazabilidad en los documentos de cada una de sus direcciones, unidades y departamentos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que en el año 2020 solicitó realizar las acciones pertinentes para implementar el sistema de "papel cero" en el municipio, ya que el uso de documentos físicos implica menor sustentabilidad y mayor demora en los procesos. "Sumar esto va a permitir no solamente simplificar los procesos, sino también entregar información oportuna, demorar menos en la atención a los contribuyentes y vecinos, pero también internamente, y lo más importante, gastar menos papel".

Respecto a este nuevo convenio, el jefe comunal expresó su agradecimiento por la colaboración de Padre Las Casas. "Allá lo han desarrollado, y tal como lo conversamos con el alcalde subrogante, lo que buscamos es que las buenas prácticas se repliquen". Asimismo, subrayó: "Contratamos hace un par de meses a una profesional justamente para que lidere este tema, y en estos tres meses se ha avanzado mucho respecto de una solicitud que llevaba bastante tiempo".

Desde Padre Las Casas, el alcalde subrogante, Patricio Vidal, destacó: "Esta herramienta de gestión permitirá dar un pequeño salto en el proceso de transformación digital, y estamos muy contentos, porque esta es la vigésima municipalidad del país con la que firmamos este convenio. Esperamos que les sea tan útil como nos ha sido a nosotros y a las otras 19 municipalidades que ya la han incorporado a su gestión".

Finalmente, Carolina Zec, parte del equipo de Transformación Digital del municipio, destacó que Punta Arenas está avanzando hacia la transformación digital, y que es muy importante contar con un registro y trazabilidad de toda la documentación y procesos. Además, informó que "esto permitirá un mejor resguardo de la información y el cumplimiento de la Ley de Transformación Digital, que debe implementarse antes del año 2027", concluyó.

