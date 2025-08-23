Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

23 de agosto de 2025

CFT INACAP REAFIRMA SU LIDERAZGO Y ES ACREDITADO EN NIVEL MÁXIMO DE EXCELENCIA POR 7 AÑOS

​El Centro de Formación Técnica (CFT) INACAP fue reconocido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) en el nivel máximo de excelencia

JUNTOS INACAP

Con presencia en las 30 sedes que cubren todas las regiones de Chile, el CFT INACAP fue reconocido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) con la acreditación máxima, vigente hasta 2032: nivel de excelencia y 7 años. Así, INACAP se posiciona como la única institución en Chile que cuenta con su IP y CFT acreditados en el nivel más alto.

 

El Centro de Formación Técnica (CFT) INACAP fue reconocido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) en el nivel máximo de excelencia en las áreas obligatorias de Docencia y Resultados del Proceso de Formación, Gestión Estratégica y Recursos Institucionales, Aseguramiento Interno de la Calidad y Vinculación con el Medio, y, además, en el área electiva de Investigación, Creación y/o Innovación, debiendo someterse a un nuevo proceso de acreditación en el plazo de 7 años. Dicha acreditación rige a partir de hoy 13 de agosto de 2025. Con este logro, tanto el CFT INACAP como el Instituto Profesional INACAP, alcanzan el reconocimiento máximo de calidad, consolidando su liderazgo y calidad en la Educación Técnico-Profesional en Chile.

 

El rector de INACAP, Lucas Palacios, señaló: "Este reconocimiento refleja el compromiso, esfuerzo y vocación de excelencia de toda nuestra comunidad educativa. Nos enorgullece reafirmar que, en cada una de nuestras sedes a lo largo del país, ofrecemos a nuestros estudiantes una formación pertinente y de calidad que transforma vidas, generando una significativa movilidad social, aportando a la descentralización productiva y desarrollo de cada una de las regiones de Chile. El desafío ahora es seguir mejorando, innovando y honrando la confianza que miles de familias depositan en nosotros. El futuro es técnico profesional".

 

Con 30 sedes en todas las regiones y más de 112 mil estudiantes matriculados, INACAP, con su CFT e IP, es hoy la institución de educación superior más grande de Chile, y un referente en la formación de personas, técnicos y profesionales altamente calificados.


mentoria

PUERTO NATALES FORTALECE SU IDENTIDAD CULINARIA CON MENTORÍA EN DESPOSTE Y CHARCUTERÍA DEL SALMÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

Leer Más

Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares.


Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares.


2025-08-22-musicarte-8
nuestrospodcast
Foto campaña

GOBIERNO LANZA CAMPAÑA PARA SUMAR MÁS FAMILIAS DE ACOGIDA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
2025-08-22-musicarte-8

MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
redsaludcorazonzf

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES E IST CONMEMORAN EL MES DEL CORAZÓN CON JORNADA DE SALUD EN ZONA FRANCA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ivaniasalinasvillanueva

CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250