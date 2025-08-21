Punta Arenas,
21 de agosto de 2025

MÁS DE 700 EMPLEOS OFRECIÓ LA FERIA LABORAL #HAYVACANTES 2025 ORGANIZADA POR SENCE EN PUNTA ARENAS

​La actividad se llevó a cabo el miércoles 20 de agosto entre las 9:00 y 18:00 horas, congregando a cientos de personas interesadas en acceder a empleos y orientación laboral.

ferialaboral

​Con gran éxito se desarrolló en la sede INACAP de Punta Arenas la Feria Laboral #HayVacantes 2025, organizada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en Magallanes, instancia que reunió a 24 empresas que ofrecieron en conjunto más de 700 vacantes laborales en diversos rubros productivos.

 
La actividad se llevó a cabo el miércoles 20 de agosto entre las 9:00 y 18:00 horas, congregando a cientos de personas interesadas en acceder a empleos y orientación laboral. La feria destacó por la amplia gama de sectores productivos presentes, incluyendo educación, servicios financieros, comercio, hotelería y turismo, transporte y logística, alimentación, seguridad, energía, construcción e instituciones públicas, lo que refleja la diversidad y dinamismo del mercado laboral regional.

 
La directora regional de Sence, Doris Sandoval Miranda, destacó la importancia de la convocatoria: “Me parece relevante señalar que en una región que crece, que ha despegado, que ha ido achicando brechas de género, nosotros también a través de esta feria podemos seguir aportando al crecimiento que tiene Magallanes. Magallanes crece, Magallanes se fortalece con la ferias laborales que conectan el talento magallánico con la oferta laboral”.

 
Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, subrayó el compromiso del Gobierno con la empleabilidad en la región: “Estamos contentos, ha sido un éxito esta feria laboral, acá hay un esfuerzo público, pero también un esfuerzo público-privado, donde entendemos que nuestra labor como Ministerio del Trabajo y en especifico el Sence es acercar a los trabajadores también a sus puestos de trabajo”, señaló.

 
Asimismo, el Delegado Presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, valoró el rol de todos los actores involucrados: “quiero felicitar enormemente al equipo de sence y de la seremia del trabajo por esta impecable organización, a las empresas que están acá presentes que ayudan a facilitar mucho y han cubierto las brechas del desempeo en nuestra región, si hablamos que la cifra esta como en el 6,3 % un poco mas de 6 mil personas desempleadas en la región con lo que cubrimos acá con esta feria el impacto es muy muy grande”

 
La feria también incorporó la experiencia interactiva “Arma tu Ruta”, que ayudó a los asistentes a organizar su recorrido según su perfil laboral, optimizando el tiempo y las postulaciones. Asimismo, los Talleres de Apresto Laboral permitieron a los participantes fortalecer sus competencias en elaboración de currículum, entrevistas y búsqueda activa de empleo.
Con esta exitosa jornada en Punta Arenas, Sence Magallanes reafirma su compromiso con la generación de oportunidades y el fortalecimiento del mercado laboral en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

