SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA DE CHILE FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN

Con el objetivo de promover la colaboración recíproca en el ámbito de la prevención y reinserción, como asimismo generar alianza estratégica entre ambas entidades, Gendarmería de Chile y el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes suscribieron un convenio de colaboración para avanzar en mejorar las oportunidades de desarrollo educacional y laboral tanto a funcionarios y funcionarias de Gendarmería, como así también a las y los jóvenes pertenecientes al Servicio de Reinserción.

​



La firma fue estampada por el Director Regional de Gendarmería, Coronel Rodrigo Campusano Yáñez; y el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel Alvarado, quienes, junto a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, comprometieron sus esfuerzos en potenciar además capacitaciones y acompañamiento, promover la integración social de los jóvenes, cooperar en el intercambio de información y transferencia técnica, organizar congresos, seminarios y otras actividades de difusión que ambas instituciones acuerden.

​



"Este es un convenio muy importante para Gendarmería al poner al servicio a los usuarios de la institución al Servicio de Reinserción Social Juvenil en lo que requiera. Convenios similares ya se están ejecutando con el Hospital Clínico o Slep Magallanes, trabajo que para nosotros ha sido muy importante seguir ampliando", destacó el Coronel Rodrigo Campusano, director regional de Gendarmería.

​



Por su parte, César Montiel, director regional del Servicio de reinserción Social Juvenil, valoró la oportunidad de ampliar el trabajo que ya se estaba realizando con Gendarmería a otras áreas. "Este es una de las tareas que ya teníamos en marcha desde hace un tiempo, y que se suma al trabajo permanente con Gendarmería de Chile. Pero este convenio permitirá ampliar aún más el trabajo conjunto especialmente en reinserción laboral al contar con toda la experiencia del CET de Gendarmería de Punta Arenas, que beneficiará al taller de nuestro Centro de Cumplimiento Juvenil. Podremos recibir capacitación de parte de Gendarmería, lo que será un apoyo fundamental para lo que estamos haciendo".

​



Finalmente, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat destacó esta firma. "Este convenio demuestra el avance en gestión que hemos tenido en el sector justicia desde el inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en donde hemos articulado a los distintos servicios dependientes del Ministerio. Este será un trabajo colaborativo, de compartir experiencias y de hacer un trabajo en conjunto en distintas materias y fruto de aquello hoy ambas instituciones firman este convenio que no solamente viene a complementar la colaboración interna, sino que también a fortalecer la eficiencia del Estado en un objetivo común como, en este caso, es el fortalecimiento de la reinserción social".

​



Este convenio se suma a las acciones que ambas instituciones vienen desarrollando en materia de reinserción social y laboral, alianza que va en beneficio de personas que están o que ya cumplieron una condena privativa de libertad y que desde ahora podrán además recibir una segunda oportunidad para su proceso de reinserción social efectiva.

​

