Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de agosto de 2025

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA DE CHILE FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN

​El convenio busca apoyar y favorecer la reinserción social de adultos y adolescentes en conflicto con la justicia, ofreciéndoles herramientas y oportunidades para su reintegración en materia laboral gracias al trabajo del CET de Gendarmería.

gendarmeriasrj
Con el objetivo de promover la colaboración recíproca en el ámbito de la prevención y reinserción, como asimismo generar alianza estratégica entre ambas entidades, Gendarmería de Chile y el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes suscribieron un convenio de colaboración para avanzar en mejorar las oportunidades de desarrollo educacional y laboral tanto a funcionarios y funcionarias de Gendarmería, como así también a las y los jóvenes pertenecientes al Servicio de Reinserción.

La firma fue estampada por el Director Regional de Gendarmería, Coronel Rodrigo Campusano Yáñez; y el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel Alvarado, quienes, junto a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, comprometieron sus esfuerzos en potenciar además capacitaciones y acompañamiento, promover la integración social de los jóvenes, cooperar en el intercambio de información y transferencia técnica, organizar congresos, seminarios y otras actividades de difusión que ambas instituciones acuerden. 

"Este es un convenio muy importante para Gendarmería al poner al servicio a los usuarios de la institución al Servicio de Reinserción Social Juvenil en lo que requiera. Convenios similares ya se están ejecutando con el Hospital Clínico o Slep Magallanes, trabajo que para nosotros ha sido muy importante seguir ampliando", destacó el Coronel Rodrigo Campusano, director regional de Gendarmería.

Por su parte, César Montiel, director regional del Servicio de reinserción Social Juvenil, valoró la oportunidad de ampliar el trabajo que ya se estaba realizando con Gendarmería a otras áreas. "Este es una de las tareas que ya teníamos en marcha desde hace un tiempo, y que se suma al trabajo permanente con Gendarmería de Chile. Pero este convenio permitirá ampliar aún más el trabajo conjunto especialmente en reinserción laboral al contar con toda la experiencia del CET de Gendarmería de Punta Arenas, que beneficiará al taller de nuestro Centro de Cumplimiento Juvenil. Podremos recibir capacitación de parte de Gendarmería, lo que será un apoyo fundamental para lo que estamos haciendo".

Finalmente, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat destacó esta firma. "Este convenio demuestra el avance en gestión que hemos tenido en el sector justicia desde el inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en donde hemos articulado a los distintos servicios dependientes del Ministerio. Este será un trabajo colaborativo, de compartir experiencias y de hacer un trabajo en conjunto en distintas materias y fruto de aquello hoy ambas instituciones firman este convenio que no solamente viene a complementar la colaboración interna, sino que también a fortalecer la eficiencia del Estado en un objetivo común como, en este caso, es el fortalecimiento de la reinserción social".

Este convenio se suma a las acciones que ambas instituciones vienen desarrollando en materia de reinserción social y laboral, alianza que va en beneficio de personas que están o que ya cumplieron una condena privativa de libertad y que desde ahora podrán además recibir una segunda oportunidad para su proceso de reinserción social efectiva.


FOTO CHARLA POSESIÓN EFECTIVA REGISTRO CIVIL

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIFUNDE POSESIONES EFECTIVAS A LA CIUDADANÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250