IVª BRIGADA AÉREA PARTICIPÓ EN PRIMER ENCUENTRO DE LA GRATITUD Y SERVICIO DEL LICEO EXPERIMENTAL UMAG

​Durante la jornada, los Aviadores Militares expusieron acerca de las funciones que cumple la Fuerza Aérea de Chile en el territorio nacional, destacando el aporte que realiza la institución en la Región de Magallanes.

​

En representación de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), la IVª Brigada Aérea se sumó al primer Encuentro de la Gratitud y Servicio, organizado por el Liceo Experimental UMAG, instancia que reunió a estudiantes, docentes, funcionarios y apoderados.



Durante la jornada, los Aviadores Militares expusieron acerca de las funciones que cumple la FACH en el territorio nacional, destacando el aporte que realiza la institución en la Región de Magallanes a través de operaciones, apoyo a la comunidad y labores logísticas en una de las zonas más extremas del país.



Asimismo, se entregó información detallada sobre las distintas vías de ingreso a la Fuerza Aérea, ya sea a través de las Escuelas Matrices, cupos destinados a civiles, o cursos especiales para personas con títulos técnico-profesionales y profesionales.



Cabe hacer presente que más de 850 estudiantes asistieron a la actividad, la cual tenía como objetivo dar las gracias a las instituciones por su trabajo solidario hacia la comunidad y al mismo tiempo visibilizar en los alumnos, el esfuerzo que hacen sus funcionarios.



Además de la Fuerza Aérea de Chile, participaron otras instituciones tales como el Ejército, Armada, Carabineros, Agrupación Teabrazo Magallanes, Programa Habilidades para la Vida II y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), entre otros.





