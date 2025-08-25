SOCIEDAD TOLKIEN REALIZARÁ SU XI CONCILIO LITERARIO

Un nuevo Concilio literario desarrollará el 30 y 31 de agosto la Sociedad Tolkien en Punta Arenas. El encuentro tiene como objetivo fomentar el interés por la literatura en general y por la obra de J.R.R. Tolkien en particular.

El XI Concilio Tolkien se desarrollará en dependencias de la Sociedad de Instrucción Popular (SIP), desde las 15 horas ambas jornadas.

Para este año, el punto de cultura puntarenense ha organizado un área para expositores, librerías y organizaciones literarias. Contarán con un espacio para juegos de mesa y dinámicas literarias y como cada año, ofrecerán un rincón infantil con un lugar especial para colorear cuentos, hacer pinta caritas y otras actividades.

Además, las y los asistentes podrán recorrer un espacio de exposición donde se apreciarán las obras plásticas de la Sociedad Tolkien, vestuarios y diversos accesorios textiles característicos de sus intervenciones artístico culturales.

En cuanto a actividades, van a contar con presentaciones musicales, narraciones orales para infancias y adultos, recrea cuentos y como cada año micrófono abierto para los asistentes participen del encuentro lírico. La entrada es liberada con aporte voluntario.

