Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

25 de agosto de 2025

SOCIEDAD TOLKIEN REALIZARÁ SU XI CONCILIO LITERARIO

​En el evento de dos días, infantes y adultos podrán disfrutar de variadas actividades literarias, musicales y diversas expresiones culturales.

sociedadtolkien

Un nuevo Concilio literario desarrollará el 30 y 31 de agosto la Sociedad Tolkien en Punta Arenas. El encuentro tiene como objetivo fomentar el interés por la literatura en general y por la obra de J.R.R. Tolkien en particular.

El XI Concilio Tolkien se desarrollará en dependencias de la Sociedad de Instrucción Popular (SIP), desde las 15 horas ambas jornadas.

Para este año, el punto de cultura puntarenense ha organizado un área para expositores, librerías y organizaciones literarias. Contarán con un espacio para juegos de mesa y dinámicas literarias y como cada año, ofrecerán un rincón infantil con un lugar especial para colorear cuentos, hacer pinta caritas y otras actividades.

Además, las y los asistentes podrán recorrer un espacio de exposición donde se apreciarán las obras plásticas de la Sociedad Tolkien, vestuarios y diversos accesorios textiles característicos de sus intervenciones artístico culturales.

En cuanto a actividades, van a contar con presentaciones musicales, narraciones orales para infancias y adultos, recrea cuentos y como cada año micrófono abierto para los asistentes participen del encuentro lírico. La entrada es liberada con aporte voluntario.



carabinerosferia

MODELO DE INTEGRACIÓN CARABINEROS COMUNIDAD UN COMPROMISO PERMANENTE CON LAS POSTULACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENCUESTA CADEM: KAST LIDERA CON 28% EN PRIMERA VUELTA Y AVENTAJARÍA A JARA POR 13 PUNTOS EN BALOTAJE

Leer Más

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

​El sondeo de la cuarta semana de agosto muestra al candidato republicano como favorito presidencial, mientras las propuestas sobre migración ilegal y crimen organizado destacan como las más valoradas por la ciudadanía.

kastjara
nuestrospodcast
embaustralia

EMBAJADOR DE AUSTRALIA EN CHILE SE REÚNE CON COALICIÓN DE JÓVENES ANTÁRTICOS DE PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
criteriaencuesta

REACOMODO ELECTORAL: KAST PRIMERO, JARA SEGUNDA Y MATTHEI TERCERA, SEGÚN CRITERIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
5d844b13-9142-4e56-b015-67f8a03765bf

SUBDERE LANZA CONSULTA PARA ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE LA LEY CHOLITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
antarticaejercito

EJÉRCITO CONFIRMA NORMALIDAD EN BASES ANTÁRTICAS LUEGO DE SISMO 7,6 Y CANCELACIÓN DE ALARMA DE TSUNAMI

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales