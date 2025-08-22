CONCURSO “OJO DE PEZ” INVITA A ESCOGER TU FOTOGRAFÍA FAVORITA

​El concurso fotográfico Ojo de Pez continua su duodécima versión y en esta ocasión hace un llamado a la comunidad a participar de forma activa en el proceso de elegir a los ganadores del Premio del Público. La iniciativa organizada por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) de la Universidad Austral de Chile (UACh) busca visibilizar e invitar al público a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas acuáticos en Chile y el papel que juega el ser humano en su estado.



Con 200 fotografías enviadas por 83 participantes de distintas regiones del país, el concurso “Ojo de Pez” continúa consolidándose como una plataforma para visibilizar los ecosistemas marinos y de agua dulce del país. Un jurado experto seleccionó 32 imágenes que integran la muestra y que competirán por el premio del público a través de la votación ciudadana.



Desde este 8 de agosto y hasta el 4 de septiembre, el público podrá participar en la votación en línea a través del sitio web ojopez.cl. Las tres imágenes más votadas recibirán el premio del público, consistente en un ejemplar del libro “Ojo de Pez: Un viaje por los ecosistemas acuáticos de Chile”, publicación que reúne los registros más destacados del certamen en sus distintas versiones.



Según señala el Dr. José Garcés-Vargas, oceanógrafo físico, Coordinador del certamen, investigador del Centro IDEAL y académico del ICML, en esta versión número 12 la participación del público a nivel nacional fue notable. “En comparación con años anteriores, en esta versión recibimos postulaciones de diversas regiones del país, con una variedad en las propuestas de las de imágenes que demuestran el creciente interés por el concurso y sus distintas categorías a nivel nacional”.



Además, el Dr. Garcés, hizo un llamado al público a formar parte de las votaciones en la página web del concurso. “Más que una votación, esta instancia invita a recorrer visualmente la riqueza de nuestros ecosistemas, presentes a lo largo de todo el territorio nacional”.





Museos & Ciencia



La exposición del concurso “Ojo de Pez” se inaugurará este 8 de agosto, al mediodía, en el Museo de la Exploración R.A. Philippi de la UACh. En ella se exhiben las 32 imágenes finalistas, seleccionadas entre decenas de postulaciones que retratan la riqueza y vulnerabilidad de ambientes acuáticos presentes en ríos, estuarios, lagos, humedales y mares del país.



La muestra, de entrada gratuita, estará abierta al público hasta el 8 de septiembre de martes a domingo, en horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.



El concurso es posible gracias al patrocinio de la Facultad de Ciencias, el proyecto Ciencia para la Innovación 2030 – Consorcio Sur-Subantártico (Ci2030), el Proyecto Fondecyt 1241571, y el apoyo del Museo de la Exploración R. A. Philippi, Ciencia Inquieta y Fundación Corallina.





