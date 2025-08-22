Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de agosto de 2025

CONCURSO “OJO DE PEZ” INVITA A ESCOGER TU FOTOGRAFÍA FAVORITA

​Hasta el 4 de septiembre, puedes votar por tus fotografías favoritas de entre las 32 que se exhibirán en el Museo de la Exploración R.A. Philippi, y las tres más votadas recibirán un libro de Ojo de Pez.

ojodepez

​El concurso fotográfico Ojo de Pez continua su duodécima versión y en esta ocasión hace un llamado a la comunidad a participar de forma activa en el proceso de elegir a los ganadores del Premio del Público. La iniciativa organizada por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) de la Universidad Austral de Chile (UACh) busca visibilizar e invitar al público a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas acuáticos en Chile y el papel que juega el ser humano en su estado.

Con 200 fotografías enviadas por 83 participantes de distintas regiones del país, el concurso “Ojo de Pez” continúa consolidándose como una plataforma para visibilizar los ecosistemas marinos y de agua dulce del país. Un jurado experto seleccionó 32 imágenes que integran la muestra y que competirán por el premio del público a través de la votación ciudadana.

Desde este 8 de agosto y hasta el 4 de septiembre, el público podrá participar en la votación en línea a través del sitio web ojopez.cl. Las tres imágenes más votadas recibirán el premio del público, consistente en un ejemplar del libro “Ojo de Pez: Un viaje por los ecosistemas acuáticos de Chile”, publicación que reúne los registros más destacados del certamen en sus distintas versiones.

Según señala el Dr. José Garcés-Vargas, oceanógrafo físico, Coordinador del certamen, investigador del Centro IDEAL y académico del ICML, en esta versión número 12 la participación del público a nivel nacional fue notable. “En comparación con años anteriores, en esta versión recibimos postulaciones de diversas regiones del país, con una variedad en las propuestas de las de imágenes que demuestran el creciente interés por el concurso y sus distintas categorías a nivel nacional”.

Además, el Dr. Garcés, hizo un llamado al público a formar parte de las votaciones en la página web del concurso. “Más que una votación, esta instancia invita a recorrer visualmente la riqueza de nuestros ecosistemas, presentes a lo largo de todo el territorio nacional”.


Museos & Ciencia

La exposición del concurso “Ojo de Pez” se inaugurará este 8 de agosto, al mediodía, en el Museo de la Exploración R.A. Philippi de la UACh. En ella se exhiben las 32 imágenes finalistas, seleccionadas entre decenas de postulaciones que retratan la riqueza y vulnerabilidad de ambientes acuáticos presentes en ríos, estuarios, lagos, humedales y mares del país.

La muestra, de entrada gratuita, estará abierta al público hasta el 8 de septiembre de martes a domingo, en horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

El concurso es posible gracias al patrocinio de la Facultad de Ciencias, el proyecto Ciencia para la Innovación 2030 – Consorcio Sur-Subantártico (Ci2030), el Proyecto Fondecyt 1241571, y el apoyo del Museo de la Exploración R. A. Philippi, Ciencia Inquieta y Fundación Corallina.


concursdeletreo

EXITOSA PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE ​DELETREO "MARINO MUÑOZ LAGOS"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250