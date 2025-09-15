BARRIOS VILLA DEL MAR Y JUAN PABLO II SE LUCIERON EN CONCURSOS DE “LA MEJOR EMPANADA CRIOLLA”

Una muestra de bailes típicos de la isla de Chiloé fueron la antesala a la degustación de las empanadas preparadas por siete concursantes del Barrio Villa del Mar Etapa II. En una disputada deliberación, resultó ganadora la vecina Pamela Pérez Robles. La fiesta estuvo amenizada por la agrupación Telar y el conjunto folclórico estudiantil de la Escuela 18 de Septiembre.





El jurado estuvo integrado por el Seremi Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia; el Director de Secplan Nicolás Pérez – Montt Arana y el conductor del matinal “Buenos días Región” de Polar Comunicaciones, Cristofher Césped Cortéz.





El Seremi Marco Uribe, señaló “Estamos muy contentos de que se haya realizado por primera vez este concurso en el Barrio Villa del Mar que es una instancia de pura alegría y de que el Programa Quiero Mi Barrio siga uniendo a las familias magallánicas a través de sus intervenciones sociales y urbanas”.





La autoridad informó que además el encuentro fue elegido para realizar la premiación del concurso fotográfico “Instantes de mi Barrio” y reconocer a las participantes de un taller de mosaico dirigido por la artista visual Ximena Nuñez Bontes, cuyo cuya entrega de diplomas contó con la participación del Seremi de las Culturas y las Artes, Luis Navarro Almonacid.





La ganadora del concurso gastronómico, Pamela Pérez Robles, expresó “Vengo de la ciudad de Antofagasta, resido en Punta Arenas hace 15 años y en el sector ya llevo 3 años. Me ha encantado la forma en que han implementado este Programa Quiero Mi Barrio, no pensé que iba a llegar tan lejos en el concurso, no tengo tanta habilidad culinaria, pero me inspiré en preparar algo bueno y representar las tradiciones de mi zona donde se usa la aceituna de Azapa”.





Barrio Juan Pablo II





Por la tarde, fue el turno del Barrio Juan Pablo II, que al igual que la primera jornada, estuvo amenizada por las danzas de la agrupación folclórica Telar y la picardía de las vecinas y vecinos a cargo de la conducción del evento. La concursante Sandra Zamora Raín, obtuvo el primer lugar, acompañada de familia y amistades.





El jurado del encuentro en Juan Pablo II estuvo compuesto por el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, la presidenta de la Junta de vecinos Juan Pablo II Celia Mansilla Levicoy y el conductor del matinal “Una mañana en Familia” de ITV Patagonia, Oscar España Burgos.





La vecina Sandra Zamora Raín, destacó “Ya había participado años atrás obteniendo el segundo lugar, este año me motivaron nuevamente y ya conocía cómo era este concurso”. Agregó que su secreto es adobar la carne la noche anterior, usar la cebolla con todos sus jugos y cocinar con mucho amor como lo hace habitualmente para su familia.





Al término del evento, e Seremi Andro Mimica, indicó “Esta iniciativa que levanta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con la Municipalidad de Punta Arenas, resalta lo mejor del 18 de septiembre que es finalmente generar comunidad, que las vecinas y vecinos puedan estar en sus barrios disfrutando de un momento sano, alegre, con diversión y con mucha emotividad dentro de las Fiestas Patrias y esperar que esto también pueda perdurar con los años”.





