MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

La Ilustre Municipalidad de Natales, a través de su Corporación de Cultura, y en alianza estratégica con la empresa Aquachile y la Fundación Musicarte, presentó oficialmente el programa “Voces Natalinas 2025”. Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares de la comuna en una búsqueda exhaustiva de talentos tempranos en el canto.

“Para nosotros, como Municipio, es fundamental apoyar e impulsar iniciativas que pongan en valor el talento de nuestra gente, especialmente el de nuestros niños y jóvenes” señalo la Alcaldesa Ana Mayorga. Voces Natalinas, es un programa integral que no solo descubre talentos, sino que los forma y les entrega herramientas para su futuro, gracias a una alianza público-privada.

Por su parte, el director de la Corporación de Cultura, Jorge Vergara agregó: “Nuestro rol es fomentar y descentralizar la cultura, llevando oportunidades de desarrollo artístico de calidad a todos los rincones de la comuna.

La convocatoria, gestionada en terreno con los establecimientos, ya ha rendido sus primeros frutos con la adhesión de ocho colegios y liceos de la comuna. El proceso formativo, que beneficiará a 14 becados, comenzará con una capacitación a los docentes locales a cargo de la Fundación Musicarte.

La fase de casting se realizó a través de videos evaluados por un comité artístico especializado. Los seleccionados participarán en talleres online y presenciales en técnica vocal.

La culminación de este proceso, apoyado por el Municipio, será un gran espectáculo artístico gratuito en el marco de la política de acceso cultural que promueve la





Corporación de Cultura, programado para el 10 de octubre de 2025. El evento contará con la dirección estelar del reconocido artista nacional Luis Jara.

“Este show es la retribución a la comunidad y la muestra del trabajo serio y dedicado que se habrá realizado. Será una noche mágica donde el talento natalino será el protagonista absoluto”, señalo Sergio Hasbun, coordinador del programa.

