Punta Arenas,
23 de agosto de 2025

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

​A nivel nacional, se registraron más de 4.400 accidentes de trayecto durante el primer trimestre de 2025 con participación de peatones, cifra que representa un aumento frente al mismo período del año anterior.

Peatones 2

​Entre enero y marzo de 2025 ocurrieron 28 accidentes de trayecto con participación de peatones en la duodécima región del país, según cifras de Achs Seguro Laboral. La cifra es la segunda menor a nivel país, sólo superando lo observado en la Región de Aysén (14 accidentes). En contraste, la Región Metropolitana fue la que concentró la mayor cantidad, con 2.700 siniestros de esta índole.

Durante el periodo analizado, se reportaron 4.450 siniestros de esta naturaleza —67% fueron de mujeres, 33% de hombres— a nivel nacional. Si bien esta cifra representa un incremento respecto al año 2024, dicho aumento se atribuye al crecimiento en la cantidad de trabajadores protegidos por Achs.

Lilian Padilla, Subgerente de Prevención de Achs Seguro Laboral, explica que “estos datos corresponden a aquellos accidentes ocurridos en el trayecto directo entre la casa y el lugar de trabajo, o viceversa, y pueden incluir atropellos, caídas en la vía pública u otros eventos que afectan a las y los trabajadores en su traslado”. La experta también agregó que la muestra de los datos presentados responde a la composición de trabajadores adheridos a Achs Seguro Laboral.
La mayoría de los accidentes a nivel nacional ocurrieron durante la mañana, específicamente entre las 7:00 y las 11:59 hrs., tramo que concentró el 53 % de los casos. Le siguió el tramo entre medianoche y las 6:59 hrs. (17 %). “La alta proporción de siniestros que se concentran en la primera parte del día, cuando muchas personas se trasladan a sus lugares de trabajo, nos habla de la importancia de reforzar medidas preventivas para continuar mejorando la convivencia vial y evitar accidentes”, reflexiona Padilla.
Por rango etario, el grupo de 18 a 30 años fue el más afectado, con el 40 % del total de casos. Le siguieron los tramos de 31 a 40 años (23 %), 41 a 50 (20 %) y 51 a 60 (12 %), y el restante se dio en mayores de 61 años.
Recomendaciones para evitar accidentes

Padilla menciona que “en la Achs creemos que todos los accidentes se pueden prevenir. Por eso, trabajamos junto a instituciones y autoridades para fortalecer la seguridad vial, a través de la educación hacia las y los trabajadores, campañas y el fomentar la cultura preventiva en los entornos viales y laborales.

En ese sentido, la experta entrega las siguientes recomendaciones para prevenir accidentes de trayecto con peatones:

-Utilizar rutas con buena iluminación, especialmente en horarios de poca visibilidad, incorporar elementos reflectantes en la vestimenta o en sus accesorios (cubre mochila).

-Preferir cruces peatonales habilitados, esperar siempre la luz verde del semáforo para el peatón, siempre antes de cruzar las calles mirar hacia ambos sentidos

-Evitar el uso de audífonos o mirar el celular mientras se camina, ya que estos elementos disminuyen la atención al entorno.

-Estar atento al entorno, sectores sin semáforos, desniveles en las veredas, raíces de árboles, perros, etc.

-En días de lluvia o mal tiempo, utilice zapato plano, caminar con precaución para evitar resbalones, especialmente en superficies como baldosas o veredas deterioradas.

-Siempre considerar la planificación del viaje, así como las rutas a seleccionar, y por sobre todo salir a tiempo.

CLUB MASTER MAGALLANES CELEBRARÁ SU DÉCIMO ANIVERSARIO CON TORNEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN

nuestrospodcast
GOBIERNO LANZA CAMPAÑA PARA SUMAR MÁS FAMILIAS DE ACOGIDA

2025-08-22-musicarte-8

MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CLÍNICA REDSALUD MAGALLANES E IST CONMEMORAN EL MES DEL CORAZÓN CON JORNADA DE SALUD EN ZONA FRANCA

ivaniasalinasvillanueva

CIRUJANA DENTISTA IVANIA SALINAS (PC) SE SUMA A LA DISPUTA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

