CLUB MASTER MAGALLANES CELEBRARÁ SU DÉCIMO ANIVERSARIO CON TORNEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN

Este domingo 24 de agosto el Club de Natación Master Magallanes conmemorará sus 10 años de trayectoria con la realización de un torneo de natación, que reunirá a nadadores de distintas ciudades de Chile y Argentina en la Piscina Fiscal de Punta Arenas.

La jornada comenzará a las 09:00 horas con el calentamiento, para dar inicio a la competencia a las 09:30 horas, extendiéndose hasta las 14:00 horas. La convocatoria está dirigida a nadadores nacionales y extranjeros a partir de los 18 años, quienes podrán participar de manera independiente o representando a sus clubes.

En esta oportunidad, confirmaron su participación clubes de Puerto Natales y Punta Arenas, además de representantes argentinos provenientes de las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Río Grande, lo que representa un hito importante para la natación master regional, ya que desde hace casi seis años —previo a la pandemia— no se recibía la visita de equipos trasandinos en competencias para adultos, abriendo la posibilidad de retomar las Desde la directiva del Club Master Magallanes expresaron su satisfacción por la realización de este torneo en un contexto tan especial:

"Estamos muy contentos de celebrar nuestro décimo aniversario con esta competencia, que nos permite reencontrarnos en el agua con nadadores de distintos lugares. Recibir nuevamente la confirmación de clubes provenientes de Argentina nos emociona, ya que nos recuerda lo que teníamos antes de la pandemia con el circuito patagónico de natación máster", señalaron desde la directiva del club.

Pruebas y categorías

Durante el torneo se desarrollarán pruebas de 50 metros en estilo mariposa, espalda y pecho, además de 100 metros estilo libre (crol). También se disputarán relevos mixtos de 4x50 metros, tanto en estilo libre como combinado.

Las competencias se dividirán en las categorías:



