21 de agosto de 2025
SAN GREGORIO REFUERZA SEGURIDAD VIAL CON OPERATIVOS DEL PLAN DE INVIERNO 2025 PASOS FRONTERIZOS
Comunicado de prensa.
Con un masivo operativo informativo en las principales vías de acceso a la comuna, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) de San Gregorio reforzó las acciones del Plan de Invierno 2025, enfocadas en la seguridad vial y la prevención de accidentes durante la temporada invernal.
La jornada se desarrolló en dos puntos estratégicos: el Complejo Fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond, y el cruce Primera Angostura, sector balseo hacia Tierra del Fuego. Allí se entregaron trípticos con recomendaciones de conducción segura ante nieve, escarcha, viento, calzada húmeda, neblina y la presencia de animales en la ruta, como guanacos.
El operativo fue encabezado por la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, en coordinación con Carabineros de Monte Aymond y Cañadón Grande, Capitanía de Puerto de Punta Delgada, CONAF, Dirección de Vialidad del MOP y la Delegación Presidencial del Complejo Fronterizo Integración Austral. Los equipos repartieron material preventivo y conversaron directamente con los conductores para reforzar la importancia de la prudencia al volante y difundir los canales oficiales de ayuda en caso de emergencia.
"Nosotros como Municipalidad estamos atentos a todas las condiciones de ruta. Tenemos conexión directa con Frontera, con Vialidad, con Carabineros y con la Posta Rural de San Gregorio, para trabajar de manera conjunta. En estos operativos entregamos números de emergencia y recomendaciones de tránsito, porque nuestra comuna enfrenta condiciones adversas, desde neblina hasta la presencia de animales en la vía", señaló Víctor Muñoz Novakovic, jefe de Servicios Generales y Emergencia de la Municipalidad.
El impacto del operativo fue valorado positivamente por los conductores. Una ciudadana argentina que recibió el material en Monte Aymond destacó: "Nos entregaron la folletería y una bolsita para no botar residuos, nos explicaron el estado de la ruta y nos dieron asesoramiento por la neblina. Me parece bárbaro. Excelente. Las rutas chilenas están súper señalizadas y da gusto transitar, la verdad. Cruzar la frontera es otra experiencia completamente distinta".
Con este despliegue, San Gregorio refuerza su compromiso con la seguridad vial y la prevención de riesgos, en un invierno que se anticipa especialmente riguroso en la región.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.