Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de agosto de 2025

SAN GREGORIO REFUERZA SEGURIDAD VIAL CON OPERATIVOS DEL PLAN DE INVIERNO 2025 PASOS FRONTERIZOS

Comunicado de prensa.

Inicio Plan Invierno San Gregorio 2025 (8)

Con un masivo operativo informativo en las principales vías de acceso a la comuna, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) de San Gregorio reforzó las acciones del Plan de Invierno 2025, enfocadas en la seguridad vial y la prevención de accidentes durante la temporada invernal. 


La jornada se desarrolló en dos puntos estratégicos: el Complejo Fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond, y el cruce Primera Angostura, sector balseo hacia Tierra del Fuego. Allí se entregaron trípticos con recomendaciones de conducción segura ante nieve, escarcha, viento, calzada húmeda, neblina y la presencia de animales en la ruta, como guanacos.


El operativo fue encabezado por la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, en coordinación con Carabineros de Monte Aymond y Cañadón Grande, Capitanía de Puerto de Punta Delgada, CONAF, Dirección de Vialidad del MOP y la Delegación Presidencial del Complejo Fronterizo Integración Austral. Los equipos repartieron material preventivo y conversaron directamente con los conductores para reforzar la importancia de la prudencia al volante y difundir los canales oficiales de ayuda en caso de emergencia.


"Nosotros como Municipalidad estamos atentos a todas las condiciones de ruta. Tenemos conexión directa con Frontera, con Vialidad, con Carabineros y con la Posta Rural de San Gregorio, para trabajar de manera conjunta. En estos operativos entregamos números de emergencia y recomendaciones de tránsito, porque nuestra comuna enfrenta condiciones adversas, desde neblina hasta la presencia de animales en la vía", señaló Víctor Muñoz Novakovic, jefe de Servicios Generales y Emergencia de la Municipalidad.


El impacto del operativo fue valorado positivamente por los conductores. Una ciudadana argentina que recibió el material en Monte Aymond destacó: "Nos entregaron la folletería y una bolsita para no botar residuos, nos explicaron el estado de la ruta y nos dieron asesoramiento por la neblina. Me parece bárbaro. Excelente. Las rutas chilenas están súper señalizadas y da gusto transitar, la verdad. Cruzar la frontera es otra experiencia completamente distinta".


Con este despliegue, San Gregorio refuerza su compromiso con la seguridad vial y la prevención de riesgos, en un invierno que se anticipa especialmente riguroso en la región.


Inicio Plan Invierno San Gregorio 2025 (8)

SAN GREGORIO REFUERZA SEGURIDAD VIAL CON OPERATIVOS DEL PLAN DE INVIERNO 2025 PASOS FRONTERIZOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250