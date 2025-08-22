DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO CONMEMORA LOS 214 AÑOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DE SERGIO PINTO MUÑOZ

​En el marco de la conmemoración de los 214 años del Ministerio del Interior, la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego realizó un significativo encuentro para destacar la labor histórica de esta cartera en la vida institucional del país, de la provincia, y, en particular, para recordar a quien fuera uno de sus funcionarios más destacados: don Sergio Pinto Muñoz.



Durante la ceremonia, se rindió un emotivo y tradicional homenaje a la memoria de don Sergio Pinto Muñoz, reconocido por su dedicación, compromiso y vasta experiencia, cualidades que dejaron una huella imborrable en sus colegas, compañeros y compañeras de trabajo. Su legado perdura como ejemplo de vocación de servicio público y entrega al bien común.



“Él trabajó durante muchos años como secretario de la Gobernación y también en Oficina de Partes… Cuando empecé a trabajar, él me enseñó mucho, transmitía mucha tranquilidad para ejercer, tenía un conocimiento de muchos años en la Gobernación y lo compartía con nosotros. Además abrió espacios recreativos entre colegas fuera del horario de trabajo, lo que nos convirtió en amigos”, señaló José Luis Barrientos, quien hoy se desempeña como Encargado del Departamento Social de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego



El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto expresó su gratitud y respeto hacia quienes, como don Sergio, han contribuido a fortalecer el Ministerio del Interior desde sus territorios, aportando con profesionalismo y humanidad al desarrollo de una gestión pública cercana a las personas.



Este encuentro se realiza cada año después del 2017 cuando fallece Sergio Pinto Muñoz: sus compañeros de trabajo se reúnen con su esposa Lizett Peralta en el cementerio para no olvidar su trabajo y valor humano. “Agradezco este gesto de acompañarnos cada año y no dejar de recordarlo”, señaló Lizett.



Con este acto, la Delegación reafirma su compromiso con los valores que han guiado al Ministerio del Interior durante más de dos siglos, reconociendo el trabajo de hombres y mujeres que, día a día, construyen un mejor país desde cada rincón del territorio nacional.





