21 de agosto de 2025
HISTÓRICO EXPONENTE DEL JAZZ MAGALLÁNICO PUBLICA DISCO "PARIK"
"PARIK" (que en lengua Selk' nam significa "pampa") ya puede escucharse en plataformas
Ya está disponible para escuchar el disco "PARIK" (Eolo Producciones, 2025), obra del destacado músico magallánico VITOCO DÍAZ. Mediante ocho temas instrumentales que combinan el sonido del jazz con sonoridades diversas, el tecladista teje ambientes sonoros que evocan el pasado y el presente de la comarca austral. "El estilo del disco se centra dentro del estilo del jazz fusión, con variadas influencias de los grupos que he amado en mi vida por su música y que de tanta escucha se han ido quedando en mi ser y que aparecen en partes de mis creaciones, ya sea por un determinado sonido, una melodía, una armonía o una base rítmica y también algunas muestras de sonidos que utilizo para dar un contexto del lugar en que vivo. Nombrar a las músicas que he escuchado sería muy extenso, pero nombraré a un músico extranjero y a otro nacional que me han resultado inspiradores y ellos serían el músico austríaco Joe Zawinul y el chileno Jorge Diaz", explica el autor.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
