MAGALLANES SE POSICIONA COMO TERRITORIO CLAVE EN LA RUTA DEL HIDRÓGENO VERDE: SEREMI VALORA LOS INCENTIVOS ESTATALES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO REGIONAL DE LA INDUSTRIA

​El Seremi de Hacienda de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alvaro Vargas Riquelme valora la presentación del Proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V) al Congreso Nacional, una iniciativa clave impulsada por el Ministerio de Hacienda junto a los ministerios de Energía y Economía, Fomento y Turismo.



Esta propuesta contempla dos pilares fundamentales:



1.Un crédito tributario transitorio para empresas que adquieran hidrógeno verde (H2V) o sus derivados (como amoníaco o metanol), equivalente a un total de hasta US$ 2.800 millones. Este incentivo se aplica exclusivamente a la primera compra y será gestionado mediante concursos anuales coordinados por un Comité Interministerial.

​

2.Un régimen tributario uniforme y especial para los productores ubicados en Magallanes y la Antártica Chilena, que incluye:



oExención del Impuesto de Primera Categoría (IDPC)

oExención del IVA en la importación de bienes de capital

oProhibición de acceso a bonificaciones adicionales asociadas a la producción o venta, para mantener equidad y claridad tributaria

oDerecho a postular al beneficio tributario transitorio antes mencionado.



Este marco tributario reconoce las condiciones naturales únicas de nuestra región para la producción de energía renovable y busca corregir la diversidad normativa vigente en distintos regímenes.



Para el Seremi de Hacienda, esta iniciativa representa una oportunidad histórica para Magallanes, al consolidar su rol como polo estratégico del Hidrógeno Verde en Chile destacando tres enfoques esenciales:



Impulso al crecimiento económico local: Atraer inversiones hacia proyectos productivos con alto potencial de empleo y desarrollo ambiental.

Justicia y claridad tributaria: Un sistema simplificado y uniforme que da confianza a inversores y productores.

Descarbonización y liderazgo global: Posicionar a Magallanes como referente internacional en energías limpias y contribución al cumplimiento de objetivos climáticos.



El Seremi de Hacienda, Alvaro Vargas sostuvo que “Este proyecto de ley fortalece las ventajas comparativas que tiene nuestra región para la producción de energías renovables, generando nuevos recursos que llegaran directamente a la región una vez los proyectos hayan aprobado la evaluación ambiental’.



