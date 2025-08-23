“MARINERO FUENTEALBA”: LA LEYENDA QUE CRUZA LOS MARES AUSTRALES

​ La silueta gris del Patrullero Oceánico “Marinero Fuentealba” no pasa ​ desapercibida en la bahía de Punta Arenas, el cual fue el primer buque

​construido por ASMAR tras el tsunami que azotó las instalaciones de la ​planta de Talcahuano.



​Por más de una década ha navegado en aguas australes, contribuyendo a los intereses nacionales en la zona austral y a los estudios

​científicos en estas latitudes. Desarrollando tareas de mantenimiento ​de señalización marítima, de control y combate de la contaminación,

​resguardo de la vida humana en el mar y de preservación del medio ​ambiente acuático, siendo su dotación heredera de un tremendo legado

​en el nombre del “Marinero Fuentealba”.



​A 60 AÑOS DE SU MUERTE LA HISTORIA DEL MARINERO MARIO FUENTEALBA



​Su nombre es en honor al Marinero Mario Fuentealba, único miembro de ​las Fuerzas Armadas en recibir dos condecoraciones al Valor, una

​historia de entrega, arrojo y también sacrificio que hoy es parte de ​las historias de gloria de la Armada de Chile.



​La primera vez que Mario Fuentealba Recabarren se vio enfrentado a la ​íntima decisión de arriesgar la propia vida en virtud de salvar a otra

​persona, fue cuando en un remolcador que surcaba las agitadas aguas de ​la bahía de Concepción, un Sargento cayó por la borda. El Marinero

​Fuentealba instantáneamente se lanzó al agua para rescatarlo, sin ​pensar en las difíciles condiciones climáticas o en la oscuridad de la

​noche. Esta acción le valió el reconocimiento Institucional, haciéndose acreedor a la Medalla “Al Valor”, el 21 de noviembre de 1961.

​

​En 1965, fue destinado al patrullero “Leucotón”, que mientras se dirigía de Talcahuano a Chiloé cumpliendo con una comisión de

​reencendido de faros, fue sorprendido por un violento temporal durante ​la jornada del 15 de agosto, provocando el varamiento de esta nave en

​las traicioneras costas de la caleta “Lliuco”, al sur de Corral. Al ​rescate del “Leucotón” acudieron las escampavías “Janequeo” y

“Cabrales”. La marejada arrojó con fuerza a la “Janequeo” contra las ​rocas. La tripulación del “Leucotón” veía impotente cómo sus rescatadores se encontraban atrapados.

​

​MANIOBRAS DE SALVAMENTO EN UN TERRIBLE TEMPORAL



​En estas difíciles circunstancias el Comandante del “Leucotón” ​organizó una partida de salvamento de veinte hombres con todos los

​elementos necesarios para socorrer a sus compañeros. Tendieron un cable para desembarcar la patrulla, el propósito era ayudar desde

​tierra a los tripulantes de la “Janequeo”. Fuentealba fue el primero ​en llegar a la costa con grandes esfuerzos.



​El primero en deslizarse por el cable fue el Cabo Arturo Alvarado, quien fue alcanzado por las olas. Fuentealba se arrojó para salvarlo,

​en ese momento ambos fueron arrastrados por la corriente, logrando ​salir después de varios minutos de lucha a la ribera del río “Lliuco”.

​En la maniobra Fuentealba perdió el conocimiento y fue atendido por ​los lugareños.

​

​Mientras tanto la “Janequeo” había desaparecido y el temporal irrumpía al máximo de su intensidad, el Marinero Fuentealba, una vez repuesto,

​decide poner su vida al servicio del rescate de sus compañeros. Avanzó ​hasta la playa vecina a la roca “Campanario”, lugar donde el mar

​arrojaba a los náufragos del ATF “Janequeo”. Allí socorrió al teniente ​Segundo Guillermo Aranda Pinochet, salvándose tras practicarle

​respiración artificial. Volvió a las tormentosas aguas que provocaron la catástrofe y, entre remolinos y resaca, puso a salvo a tres de sus

​camaradas. Cuando fue a rescatar a un cuarto compañero, el cabo Galvarino Contreras, a quien alcanzó a salvar, una ola gigante lo

​cubrió, llevándolo para siempre.



​LEGADO QUE PASA A LA HISTORIA



​El 04 de noviembre de 1965, se acordó otorgarle la condecoración Medalla “Al Valor” póstumamente al Marinero Fuentealba. Sin embargo,

​como ya había sido distinguido con esta condecoración correspondió otorgarle la Roseta consistente en una “Estrella de oro”, en mérito

​de las reiteradas demostraciones de arrojo y heroísmo.



​Hoy la Armada de Chile recuerda al Marinero Fuentealba con una unidad que lleva su nombre, la cual es la segunda que porta aquella leyenda

​cruzando el mar, además existe un premio denominado “Marinero Mario ​Fuentealba” al cual son nominados miembros de la institución por

​hechos notables en el servicio, además que, junto al Cabo Odger, es ​parte de las iconografías que son permanentes en las cámaras de Gente

​de Mar, contando con monumentos en la isla Quiriquina, en donde la ​Escuela de Grumetes proyecta esta historia de servicio y entrega a la

​nuevas generaciones de marinos.​

